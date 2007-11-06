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Отсрочка, 2007

2007 / Германия / Корея
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Кинематограф начался с прибытия поезда на вокзал Ла Сьота, а закончился отбытием поезда из нидерландского транзитного лагеря Вестерборк в лагерь смерти Аушвиц. Это материал, запечатлённый заключённым, фотографом Рудольфом Бреслауэром, был снят по приказу начальника лагеря Альберта Геммекера для того, чтобы показывать посетителям целесообразность и полезность системы концентрационных лагерей. Харун Фароки лишь заостряет некоторые моменты этого исторического материала, но закадрового текста нет, есть лишь интертитры. Полная немота фильма лишь подчёркивает чудовищность деяния, когда один человек решает, что другой ниже его, так как принадлежит к низшей расе, другой религии, иному мировоззрению. Альберт Геммекер на суде говорил, что не знает, что поезда шли в Аушвиц, Берген-Бельзен и Терезиенштадт, Рудольф Бреслауэр через несколько месяцев после съёмки был убит в Аушвице.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 6 ноября 2007
Возраст 18+
Режиссер
Харун Фароки
Все актеры и съемочная группа
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