Видеозаписи одной революции, 1992

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о выходе в прокат О фильме Созданный в соавторстве с Андреем Ужицой фильм «Видеозаписи одной революции» — это развернутая хроникальная панорама, запечатлевшая события декабря 1989 года, когда в столице Румынии был свергнут режим Николая Чаушеску. Используя архив национального телевидения и материалы, снятые анонимными свидетелями событий, режиссеры представляют многогранный документ, в котором рождается субъект, именуемый Историей, получившей возможность вести повествование от первого лица об одном из самых драматичных событий конца прошлого века. Развернуть 8.2 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1 Продолжительность 1 час 46 минут Год выпуска 1992 Премьера в мире 8 августа 1992 Возраст 16+ Режиссер Харун Фароки Все актеры и съемочная группа 2 постера

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