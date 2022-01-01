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Видеозаписи одной революции Видеозаписи одной революции
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Videogramme einer Revolution

Видеозаписи одной революции, 1992

1992 / Германия
8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме

Созданный в соавторстве с Андреем Ужицой фильм «Видеозаписи одной революции» — это развернутая хроникальная панорама, запечатлевшая события декабря 1989 года, когда в столице Румынии был свергнут режим Николая Чаушеску. Используя архив национального телевидения и материалы, снятые анонимными свидетелями событий, режиссеры представляют многогранный документ, в котором рождается субъект, именуемый Историей, получившей возможность вести повествование от первого лица об одном из самых драматичных событий конца прошлого века.

8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 8 августа 1992
Возраст 16+
Режиссер
Харун Фароки
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Видеозаписи одной революции 2 постера
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