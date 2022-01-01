Видеозаписи одной революции, 1992

Созданный в соавторстве с Андреем Ужицой фильм «Видеозаписи одной революции» — это развернутая хроникальная панорама, запечатлевшая события декабря 1989 года, когда в столице Румынии был свергнут режим Николая Чаушеску. Используя архив национального телевидения и материалы, снятые анонимными свидетелями событий, режиссеры представляют многогранный документ, в котором рождается субъект, именуемый Историей, получившей возможность вести повествование от первого лица об одном из самых драматичных событий конца прошлого века.