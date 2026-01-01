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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Николай Сотиров
Nikolay Sotirov
Киноафиша
Персоны
Николай Сотиров
Николай Сотиров
Nikolay Sotirov
Дата рождения
31 мая 1956
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Шумен, Болгария
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.1
XIa
(2016)
3.0
Во имя короля 3
(2014)
Фильмография Николай Сотиров
7.1
XIa
XIa
комедия
2016, Болгария
3
Во имя короля 3
In the Name of the King: The Last Mission
боевик, приключения, фэнтези
2014, Канада
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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