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О персоне
Михаэла Комитова
Georgi D. Kostov
Киноафиша
Персоны
Михаэла Комитова
Михаэла Комитова
Georgi D. Kostov
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
7.1
XIa
(2016)
6.4
Pulse of the Dance
(2024)
Фильмография Михаэла Комитова
6.4
Pulse of the Dance
Pulse of the Dance
драма
2024, Болгария
7.1
XIa
XIa
комедия
2016, Болгария
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