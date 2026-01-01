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Михаэла Комитова Georgi D. Kostov
Киноафиша Персоны Михаэла Комитова

Михаэла Комитова

Georgi D. Kostov

Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист

Популярные фильмы

XIa 7.1
XIa (2016)
Pulse of the Dance 6.4
Pulse of the Dance (2024)

Фильмография Михаэла Комитова

Pulse of the Dance 6.4
Pulse of the Dance Pulse of the Dance
драма 2024, Болгария
XIa 7.1
XIa XIa
комедия 2016, Болгария
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