TheatreHD: Маленький остров, 2019

В послевоенном Лондоне пересекаются судьбы очень разных людей: незаконнорожденная мулатка Гортензия только что прибыла в столицу с Ямайки, полная надежд на лучшее будущее. Она арендует комнату у Куини, которая сама не так давно вырвалась из глухой провинции, и тоже надеется построить новую жизнь. Война и эмиграция, сексизм и ксенофобия, — стремительно меняющаяся жизнь постоянно то предоставляет, то отнимает возможности у свежеиспеченных жительниц большого города. Как ими воспользуются главные героини?.. Поколение «Уиндраш» — так позже нарекли волну карибской иммиграции по названию корабля, доставившего из Ямайки первую партию переселенцев. В их числе были и родители Андреа Леви, которая написала в 2004 году роман «Маленький остров», посвященный непростой судьбе этих людей. Переселенцы возлагали большие надежды на новообретенную родину, но далеко не все они оправдались. Роман мгновенно собрал урожай литературных премий на родине и был экранизирован в 2005 с участием звезд британского и мирового кино (Рут Уилсон, хорошо знакомая зрителям проекта TheatreHD, играла Куини, а Бенедикт Камбербэтч, и вовсе не нуждающийся в представлениях, — Бернарда, ее супруга). К сожалению, Андреа не дожила до премьеры своей истории в Национальном театре — она скончалась за несколько месяцев до начала показов. А жаль — известный британский режиссёр Руфус Норрис поставил этот масштабный и захватывающий роман одновременно и с размахом (труппа из 40 актеров), и с тонким вниманием к деталям и психологии. Драматург Хелен Эдмундсон виртуозно адаптировала к сцене сагу Леви, уместив историю нескольких лет в три с небольшим часа напряженного действия. Технические (и финансовые) возможности Национального театра позволили создать сложную и впечатляющую сценографию: на сцене (не без помощи модных теперь видеопроекций) будет бушевать ураган, качаться на волнах корабль, плавиться под солнцем райская Ямайка, дуть ветра йоркширской глуши… И будет, конечно, шуметь неугомонный и не очень приветливый к приезжим военный и послевоенный Лондон, о котором так мечтали героини. Война, эмиграция и расизм, как это ни странно, — отнюдь не главные темы романа и постановки: следить за очень живыми, нешаблонными героинями, которые не произносят программных речей (почти), а просто проживают свои жизни в не самое простое время середины ХХ века, упорно стремясь к своей мечте, необыкновенно увлекательно. Бунтарь, летчик и просто харизматичный мужчина Майкл, который не оставляет равнодушной ни Гортензию, ни Куини, вносит еще больше напряжения в непростой сюжет. Но постановка Норриса не сваливается ни в назидательный эпос, ни в мелодраму (в чем упрекали когда-то критики телесериал по роману Леви), — сильный актерский состав (Лиа Харви (Гортензия), Эшлин Лофтус (Куини) и Гершвин Юсташ-младший (Гилберт, супруг Гортензии)) уверенно проведут зрителя через все повороты истории, да так, что сложно будет оторваться.