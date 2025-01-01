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Киноафиша Фильмы Средняя школа: Худшие годы моей жизни Цитаты из фильма Средняя школа: Худшие годы моей жизни

Цитаты из фильма Средняя школа: Худшие годы моей жизни

Principal Dwight [Мистеру Теллеру] Я не знаю, что воняет сильнее — твое отношение или мой костюм. А это о чём-то говорит, потому что на моём костюме куча дерьма.
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Principal Dwight Эй, э-э, просто поднимите руку, кто из вас на контрольной увидит вопрос: "Верно или неверно: у директора Двайта три соска?"
[ученики смеются и все поднимают руки]
Principal Dwight Ну, вас тут немало. Но это неправда. Отметьте "неправда". Для справки — я родился без сосков, и это прекрасно!
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Georgia Спасибо, придурок.
Rafe Да, да, не парься, лузер.
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Leo [дарю новый чёрный скетчбук] Я подумал, что твой прошлый, покой ему пухом, почти заполнен, так что тебе, наверное, нужен новый.
Rafe Он классный, чувак, спасибо, но... Все мои лучшие работы были в прошлом скетчбуке. Комиксы, изобретения...
Leo Мастерски нарисанные сиськи.
Rafe Они были реалистичными... Думаю.
Leo Надеюсь.
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Leo Мне надоели люди, которые пытаются отобрать у детей веселье. Хватит это терпеть! Давай покажем им, что нам по... Что рифмуется с «терпеть»?
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Principal Dwight Я... люблю... свою... большую... но... Тебе... нравится... моя... большая... но...
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Principal Dwight Извините, молодой человек. Как вас зовут?
Rafe Рэйф Хачадориан.
Principal Dwight Что вы только что сказали?
Rafe Это моя фамилия. Я новенький.
Principal Dwight Ну, новенький — не повод разгуливать здесь без одежды.
Rafe Я... Я в одежде.
Principal Dwight Нет, это не одежда. Это нарушение правил. Каждая вещь на тебе противоречит правилу номер двадцать два.
Rafe А... а что за правило номер двадцать два?
Principal Dwight Вы хотите сказать, что вы не читали наш свод правил?
Rafe Ладно, если я не скажу, меня не накажут, да?
Principal Dwight [глубоко вздыхает] Невероятно. Свод правил, молодой человек. Читай, запоминай, соблюдай. Правило номер двадцать два — «Всегда соблюдай дресс-код». Никаких футболок с принтами, никаких ярких цветов. И посмотри, что происходит с воротником твоей рубашки. Твои наушники раздвигают его. Никому не нужно видеть, куда идут твои грудные волосы.
Rafe Да, понятно, понял.
Principal Dwight «Понял?» А как насчет «Понял, сэр?» Правило номер один в Хиллс Виллидж — уважать директора, а раз я директор, то ты должен уважать меня, обращаясь «сэр» или, если хочешь, «Директор Дуайт». Или даже «Сэр Дуайт», если нравится.
[оба смеются]
Principal Dwight Отлично. Ты оценил мое тонкое чувство юмора. Не все это делают. Хороший парень. Ладно, отлично. Теперь иди в школу, туда.
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Mr. Teller Итак, у нас сегодня новый ученик. Я полагаю, ты...
Rafe Я переведённый ученик, сэр.
Mr. Teller О, не надо меня «сэр» называть. Это старит, а я и так старый. Я езжу на... «Сатурне».
Rafe Просто директор Дуайт сказал всем говорить «сэр». Это, типа, его правило.
Mr. Teller Ладно. Но я тут не вижу никакого директора Дуйта, ты видишь? Серьёзно, ты видишь? Потому что он мастер маскировки.
[смех]
Mr. Teller Итак, у нас сегодня новый переводной ученик, имя которого я, как понял, не спросил. Как тебя зовут?
Rafe Рэйф Катчадориан.
Miller Вау! Вот это жесть — как такое дурацкое имя писать-то?
Shon Ну что ж, Рэйф, добро пожаловать в ад.
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Miller На что уставился, говнюк?
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[Миллер хвастается, что может нанести Раффу круговой удар ногой в лицо, что слышит мистер Теллер и вызывает его показать это]
Miller Конечно могу, но сейчас не могу, потому что, э... забыл продлить регистрацию смертоносного оружия на своих ногах.
Mr. Teller Вот это да, облом. Ненавижу, когда такое случается.
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Leo [закадровый голос на записке в карточке] Эй, братан. Представь, я только что взял этот винлотианский космический крейсер и взмыл в небо. И чем бы я ни занимался сейчас, это, наверное, намного круче, чем то, что ты делаешь, застряв в школе. Шучу. Никому не говори, но мне реально нравились некоторые уроки. И раз уж я признаюсь, то скажу, что всегда восхищался тобой. Ты очень талантливый, умеешь рисовать и создавать всё что угодно. Так что придумай что-нибудь классное для меня. А потом живи так, как классно для тебя. С любовью, твой младший брат, на год и два месяца младше, Лео.
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Principal Dwight Искусство должно быть заперто в музее, где старики могут его рассматривать, а дети — на экскурсиях.
Rafe А мы ходим на экскурсии в музеи искусств?
Principal Dwight Боже, нет. Нет. Это полная потеря времени. Мы этого делать не будем.
🧡
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Leo Если я чему и научился в Call of Duty — помимо того, как материться на тринадцати языках — так это тому, что нам нужно закончить эту операцию, прежде чем запускать новую.
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[чтобы повысить средний балл по тестам, директор Дуайт отстраняет на неделю от занятий всех учеников класса мистера Миллера]
Mr. Teller Эти ребята могут быть хулиганами, они не "отличники", многие из них странно пахнут, но они достаточно умны, чтобы не оставлять улики в своих шкафчиках. Вряд ли они — мозги такой эпичной выходки. Если уж на то пошло, это похоже на подставу.
Principal Dwight Ты хочешь сказать, что это подстава?
Mr. Teller Да. Именно поэтому я сказал, что это похоже на подставу.
Principal Dwight Мне это не нравится, потому что звучит так, будто ты действительно считаешь, что это подстава.
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Stormin' Norman Итог таков: я не собираюсь здесь стоять и давать кучу обещаний, скажу только одно — голосуйте за меня, потому что мой папа супербогат, а моя мачеха — красотка.
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Ida Stricker Извините, вас зовут Дэвид?
Rafe Нет.
Ida Stricker Вас Микеланджело вырезал?
Rafe Нет.
Ida Stricker Перестань стоять, как статуя. Ты мешаешь проходу.
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Georgia Не могу уснуть. Хочешь знать почему? Потому что я за тебя волнуюсь. Ты счастлива? Ты сделала из меня бабушку.
Rafe Джорджия, тебе нужно завести минимум пять котов, чтобы стать настоящей бабушкой.
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Bear Ладно, слушайте, мелкоты, и слушайте внимательно. Я здесь надолго, и эту улыбку на лице вашей мамаши, от которой вы все такие рады, поставил я; так что, если не хотите отвечать за её грусть, советую проверить своё отношение и мочевой пузырь на входе, потому что теперь... вы гости... в берлоге медведя.
🧡
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[Джорджия нетерпеливо сигналит]
Rafe Видишь, поэтому детям не стоит пить эспрессо.
Jules Нет, нет, нет, я же сказала — больше никакого кофе.
Georgia Стукачка.
Rafe Наркоман.
Georgia Стукачам — по шее.
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Miller Эй, Кик-а-До́ркиан. Время Миллера. Не лезь ко мне, или я так затяну тебе трусы, что ты свою же попу почувствуешь.
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Leo Эй, Рэйф, дрэк-танг.
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