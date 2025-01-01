Principal Dwight[глубоко вздыхает]Невероятно. Свод правил, молодой человек. Читай, запоминай, соблюдай. Правило номер двадцать два — «Всегда соблюдай дресс-код». Никаких футболок с принтами, никаких ярких цветов. И посмотри, что происходит с воротником твоей рубашки. Твои наушники раздвигают его. Никому не нужно видеть, куда идут твои грудные волосы.
Principal Dwight«Понял?» А как насчет «Понял, сэр?» Правило номер один в Хиллс Виллидж — уважать директора, а раз я директор, то ты должен уважать меня, обращаясь «сэр» или, если хочешь, «Директор Дуайт». Или даже «Сэр Дуайт», если нравится.
[оба смеются]
Principal DwightОтлично. Ты оценил мое тонкое чувство юмора. Не все это делают. Хороший парень. Ладно, отлично. Теперь иди в школу, туда.
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Mr. TellerИтак, у нас сегодня новый ученик. Я полагаю, ты...
MillerВау! Вот это жесть — как такое дурацкое имя писать-то?
ShonНу что ж, Рэйф, добро пожаловать в ад.
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MillerНа что уставился, говнюк?
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[Миллер хвастается, что может нанести Раффу круговой удар ногой в лицо, что слышит мистер Теллер и вызывает его показать это]
MillerКонечно могу, но сейчас не могу, потому что, э... забыл продлить регистрацию смертоносного оружия на своих ногах.
Mr. TellerВот это да, облом. Ненавижу, когда такое случается.
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Leo[закадровый голос на записке в карточке]Эй, братан. Представь, я только что взял этот винлотианский космический крейсер и взмыл в небо. И чем бы я ни занимался сейчас, это, наверное, намного круче, чем то, что ты делаешь, застряв в школе. Шучу. Никому не говори, но мне реально нравились некоторые уроки. И раз уж я признаюсь, то скажу, что всегда восхищался тобой. Ты очень талантливый, умеешь рисовать и создавать всё что угодно. Так что придумай что-нибудь классное для меня. А потом живи так, как классно для тебя. С любовью, твой младший брат, на год и два месяца младше, Лео.
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Principal DwightИскусство должно быть заперто в музее, где старики могут его рассматривать, а дети — на экскурсиях.
Principal DwightБоже, нет. Нет. Это полная потеря времени. Мы этого делать не будем.
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LeoЕсли я чему и научился в Call of Duty — помимо того, как материться на тринадцати языках — так это тому, что нам нужно закончить эту операцию, прежде чем запускать новую.
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[чтобы повысить средний балл по тестам, директор Дуайт отстраняет на неделю от занятий всех учеников класса мистера Миллера]
Mr. TellerЭти ребята могут быть хулиганами, они не "отличники", многие из них странно пахнут, но они достаточно умны, чтобы не оставлять улики в своих шкафчиках. Вряд ли они — мозги такой эпичной выходки. Если уж на то пошло, это похоже на подставу.
Ida StrickerПерестань стоять, как статуя. Ты мешаешь проходу.
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GeorgiaНе могу уснуть. Хочешь знать почему? Потому что я за тебя волнуюсь. Ты счастлива? Ты сделала из меня бабушку.
RafeДжорджия, тебе нужно завести минимум пять котов, чтобы стать настоящей бабушкой.
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BearЛадно, слушайте, мелкоты, и слушайте внимательно. Я здесь надолго, и эту улыбку на лице вашей мамаши, от которой вы все такие рады, поставил я; так что, если не хотите отвечать за её грусть, советую проверить своё отношение и мочевой пузырь на входе, потому что теперь... вы гости... в берлоге медведя.