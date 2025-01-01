[Миллер хвастается, что может нанести Раффу круговой удар ногой в лицо, что слышит мистер Теллер и вызывает его показать это]

Miller Конечно могу, но сейчас не могу, потому что, э... забыл продлить регистрацию смертоносного оружия на своих ногах.