О персоне
Фильмография
Александра Турган
Aleksandra Turgan
Дата рождения
2 июля 1953
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
2 декабря 2014
Место рождения
СССР, СССР
Актерское амплуа
Актер озвучки, Драматический актёр, Фантастический герой
Популярные фильмы
6.6
Пришелец в капусте
(1989)
6.1
Дом под звездным небом
(1991)
6.1
Поздняя ягода
(1978)
Фильмография Александра Турган
Жанр
Все
Анимация
Драма
Комедия
Мелодрама
Фантастика
Год
Все
1991
1990
1989
1978
Все
5
Фильмы
5
Актриса
5
6.1
Дом под звездным небом
Dom pod zvyozdnym nebom
фантастика, драма, комедия
1991, СССР
5.6
Ванюша и космический пират
Vanusha i kosmicheskiy pirat
анимация
1991, СССР
6.1
Пришелец Ванюша
Prishelets Vanusha
анимация
1990, СССР
6.6
Пришелец в капусте
Prishelets v kapuste
анимация
1989, СССР
6.1
Поздняя ягода
Pozdnyaya yagoda
драма, мелодрама
1978, СССР
Онлайн
