Александра Турган Aleksandra Turgan
Киноафиша Персоны Александра Турган

Александра Турган

Aleksandra Turgan

Дата рождения
2 июля 1953
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
2 декабря 2014
Место рождения
СССР, СССР
Актерское амплуа
Актер озвучки, Драматический актёр, Фантастический герой

Популярные фильмы

Пришелец в капусте 6.6
Пришелец в капусте (1989)
Дом под звездным небом 6.1
Дом под звездным небом (1991)
Поздняя ягода 6.1
Поздняя ягода (1978)

Фильмография Александра Турган

Жанр
Год
Дом под звездным небом 6.1
Дом под звездным небом Dom pod zvyozdnym nebom
фантастика, драма, комедия 1991, СССР
Ванюша и космический пират 5.6
Ванюша и космический пират Vanusha i kosmicheskiy pirat
анимация 1991, СССР
Пришелец Ванюша 6.1
Пришелец Ванюша Prishelets Vanusha
анимация 1990, СССР
Пришелец в капусте 6.6
Пришелец в капусте Prishelets v kapuste
анимация 1989, СССР
Поздняя ягода 6.1
Поздняя ягода Pozdnyaya yagoda
драма, мелодрама 1978, СССР
