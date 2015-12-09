Билал, 2015

Перед вами мультфильм "Билал" совместного производства Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Он является дебютом для постановщиков Аймана Джамала и Кхуррама Х. Алави. Примечательно, что героев фильма озвучили англоговорящие актёры, среди которых Адевале Акинойе-Агбаже ("Тор 2: Царство тьмы", "Остаться в живых"), Иэн МакШейн ("Пираты Карибского моря: На странных берегах"), Чайна Энн МакКлейн ("Одноклассники"), Томас Иэн Николас ("Американский пирог") и другие.

Мультфильм "Билал" основан на реальных событиях. Главным героем стал Билал ибн Рабах, который является одним из самых известных сподвижников пророка Мухаммада. Зрители познакомятся с ним, когда он был ещё маленьким мальчиком и увидят историю человека, который, преодолев все препятствия, выступил против сложившегося строя и помог изменить его.