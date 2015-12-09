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Билал Билал
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Bilal: A New Breed of Hero

Билал, 2015

2015 / ОАЭ
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами мультфильм "Билал" совместного производства Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Он является дебютом для постановщиков Аймана Джамала и Кхуррама Х. Алави. Примечательно, что героев фильма озвучили англоговорящие актёры, среди которых Адевале Акинойе-Агбаже ("Тор 2: Царство тьмы", "Остаться в живых"), Иэн МакШейн ("Пираты Карибского моря: На странных берегах"), Чайна Энн МакКлейн ("Одноклассники"), Томас Иэн Николас ("Американский пирог") и другие.

Мультфильм "Билал" основан на реальных событиях. Главным героем стал Билал ибн Рабах, который является одним из самых известных сподвижников пророка Мухаммада. Зрители познакомятся с ним, когда он был ещё маленьким мальчиком и увидят историю человека, который, преодолев все препятствия, выступил против сложившегося строя и помог изменить его.

- Бюджет фильма составил 30 миллионов долларов

- Хоть мультфильм "Билал" и произведён ОАЭ и Саудовской Аравией, он снят на английском языке

- Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале 2016 в рамках Дня Анимации

- Мультфильм основан на жизни Билала ибн Рабаха, одного из главных спутников пророрка Мухаммада

Тысячу лет тому назад  храбрый мальчик, мечтающий стать великим воином, был похищен коварными врагами. Вдали от дома, в мире, где все подчинено жажде наживы, где справедливость лишь миф, он находит в себе силы возвысить свой голос и все изменить. Эта история становления настоящего героя основана на реальных событиях, которые навсегда запечатлены во времени и истории.

7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 29 ноября 2018
Премьера в мире 9 декабря 2015
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Айман Джамал
Айман Джамал
В ролях
Иэн МакШейн
Иэн МакШейн
Томас Иэн Николас
Томас Иэн Николас
Адевале Акинойе-Агбаже
Адевале Акинойе-Агбаже
Джон Бентли
Джон Бентли
Джон Брент Керри
Джон Брент Керри
Все актеры и съемочная группа
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Билал смотреть онлайн

Билал
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саундтрек мультфильма Билал
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
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