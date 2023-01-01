Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Крушение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билал Билал
Киноафиша Фильмы Билал Билал, 2015: актеры и роли
Bilal: A New Breed of Hero Билал 2015 / ОАЭ
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Билал, 2015: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Айман Джамал Айман Джамал Ayman Jamal Кхуррам Х. Алави Кхуррам Х. Алави Khurram H. Alavi
В ролях
Иэн МакШейн Иэн МакШейн Ian McShane Томас Иэн Николас Томас Иэн Николас Thomas Ian Nicholas Адевале Акинойе-Агбаже Адевале Акинойе-Агбаже Adewale Akinnuoye-Agbaje Джон Бентли Джон Бентли John Bentley Джон Брент Керри Джон Брент Керри Jon Curry Чайна Энн МакКлейн Чайна Энн МакКлейн China Anne McClain
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
На краю
На краю
2022, США, триллер
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши