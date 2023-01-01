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Билал
Билал, 2015: актеры и роли
Bilal: A New Breed of Hero
Билал
2015 / ОАЭ
7.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Билал, 2015: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Айман Джамал
Ayman Jamal
Кхуррам Х. Алави
Khurram H. Alavi
В ролях
Иэн МакШейн
Ian McShane
Томас Иэн Николас
Thomas Ian Nicholas
Адевале Акинойе-Агбаже
Adewale Akinnuoye-Agbaje
Джон Бентли
John Bentley
Джон Брент Керри
Jon Curry
Чайна Энн МакКлейн
China Anne McClain
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