Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Перикле черный
Киноафиша Фильмы Перикле черный Перикле черный, 2016: актеры и роли
Pericle il nero Перикле черный 2016 / Италия
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Перикле черный, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стефано Мордини Стефано Мордини Stefano Mordini
В ролях
Риккардо Скамарчио Риккардо Скамарчио Riccardo Scamarcio Марина Фоис Марина Фоис Marina Foïs
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Приложение киноафиши