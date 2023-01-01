Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Евангелион
Киноафиша Фильмы Евангелион
Shin seiki evangerion

Евангелион, 1995

1995 / Япония
мало голосов Оцените
3 голоса
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть О фильме

- телевизионный сериал 26 серий по 22 мин.

Прошло 15 лет после загадочной глобальной катастрофы, поставившей человечество на грань выживания. Но оставшихся в живых впереди ждут еще более страшные испытания... Землю атакуют "Ангелы", загадочные гигантские существа, появившиеся неизвестно откуда. Единственное оружие на планете, способное им противостоять — роботы серии "Евангелион", созданные при помощи передовых биотехнологий. Правда, сражаться с помощью этих огромных машин способны только те пилоты, которые могут полностью "синхронизировать" себя с роботом и управлять "Евангелионом" как собственным телом. Эти уникальные бойцы обучаются и живут в секретном подземном городе Токио-3, штаб-квартире организации "NERV", возглавляющей защиту Земли от вторжения. Синдзи, Аска и Рэй — пилоты, между которыми складываются крайне непростые отношения. Но именно от них зависит судьба планеты и разгадка тайны зловещих "Ангелов"...

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 9 часов 32 минуты
Год выпуска 1995
Возраст 18+
Режиссер
Хидеаки Анно
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Евангелион
Годзилла: Возрождение
Годзилла: Возрождение (2016)
6.785714
Постер мультфильма Евангелион 1 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
3 голоса
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше