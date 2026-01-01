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Фильмография
Энрике Вильен
Enrique Villén
Киноафиша
Персоны
Энрике Вильен
Энрике Вильен
Enrique Villén
Дата рождения
1 мая 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.4
Тайны Лауры
(2009)
7.0
Идеальное преступление
(2004)
6.8
Печальная баллада для трубы
(2010)
Фильмография Энрике Вильен
4.9
Джентльмен
Ya No Quedan Junglas
боевик, криминал, драма
2025, Испания / Мексика
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.1
Мат Шаленз
Matusalén
комедия
2023, Испания
6
Как соблазнить девушку, или О чем говорят мужчины
El cuarto pasajero
приключения, комедия
2022, Испания
Смотреть трейлер
6.5
Убойный огонек
Mi gran noche
комедия
2015, Испания
Смотреть трейлер
6.4
Сыщики под прикрытием
Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo
анимация, комедия
2014, Испания
4.1
К Элизе
Para Elisa
триллер
2013, Испания
6.8
Печальная баллада для трубы
Balada triste de trompeta
военный, драма, комедия
2010, Франция / Испания
Смотреть трейлер
7.4
Тайны Лауры
драма, комедия
2009, Испания
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