Пиковая дама, 1960

Молодой и честолюбивый инженер Герман грезит о богатстве. Однажды он узнает, что старая графиня владеет секретом графа Сен-Жермена – когда-то легендарный авантюрист назвал ей три счастливых карты. С помощью внучки графини, Лизы, герой проникает в покои старухи и пытается выведать ее тайну. Пожилая дама умирает от испуга, а затем является Герману в виде призрака и называет заветную тройку. Однако жажда золота обернется для героя полным крахом…