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Пиковая дама Пиковая дама
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Пиковая дама, 1960

1960 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой и честолюбивый инженер Герман грезит о богатстве. Однажды он узнает, что старая графиня владеет секретом графа Сен-Жермена – когда-то легендарный авантюрист назвал ей три счастливых карты. С помощью внучки графини, Лизы, герой проникает в покои старухи и пытается выведать ее тайну. Пожилая дама умирает от испуга, а затем является Герману в виде призрака и называет заветную тройку. Однако жажда золота обернется для героя полным крахом…

  • Режиссером и сценаристом фильма-оперы стал Роман Тихомиров. «Пиковая дама» – не первая опера, перенесенная Тихомировым на экран. Среди других его работ – «Евгений Онегин» (1958), «Князь Игорь» (1969), «Флория Тоска» (1961). 
  • Фильм снят по одноименной опере Петра Ильича Чайковского. Все роли в «Пиковой даме» сыграли драматические актеры, а вокальные партии исполнили такие оперные звезды, как Зураб Анджапаридзе, Тамара Милашкина, Софья Преображенская и другие. 
  • В 1960 году фильм получил диплом на Международном техническом конкурсе фильмов, который проходил в рамках Конгресса УНИАТЕК в Чехословакии. 
  • Роль Лизы стала дебютом Ольги Красиной в кино. Впоследствии актриса появилась в фильмах «Жизнь сначала» (1961), «Грешный ангел» (1962), «Зайчик» (1964).

«Тройка, семерка, туз — не выходили из его головы и шевелились на его губах. …Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимая все возможные виды… Все мысли его слились в одну, — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила.»

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 27 октября 1960
Возраст 16+
Режиссер
Роман Тихомиров
В ролях
Олег Стриженов
Олег Стриженов
Зураб Анджапаридзе
Лариса Авдеева
Владимир Басов
Владимир Басов
Все актеры и съемочная группа
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