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Микроб и бензин Микроб и бензин
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Microbes et gasoil

Микроб и бензин, 2015

2015 / Франция
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Двое друзей отправляются в поездку по Франции на автомобиле, который построили сами.

6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 8 июля 2015
Режиссер
Мишель Гондри
Мишель Гондри
В ролях
Эндж Д’Аржент
Теофиль Баке
Одри Тоту
Одри Тоту
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Микроб и бензин 2 постера
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