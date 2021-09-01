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Poster of It Started in Naples
6.3
Kinoafisha Films It Started in Naples
6.3

It Started in Naples

, 1960
It Started in Naples
USA / Drama, Comedy / 18+
Poster of It Started in Naples
6.3

Cast

Clark Gable
Clark Gable
Michael Hamilton
Sophia Loren
Sophia Loren
Lucia Curcio
Vittorio De Sica
Vittorio De Sica
Mario Vitale
Marietto
Nando Hamilton
Paolo Carlini
Renzo
Giovanni Filidoro
Gennariello
Claudio Ermelli
Luigi
Robert Cunningham
Don Mc Guire - Train Passenger
Marco Tulli
Carlo Rizzo
Director Melville Shavelson
Writer Melville Shavelson, Jack Rose, Suso Cecchi D'Amico, Michael Pertwee
Composer Alessandro Cicognini, Carlo Savina
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1960
World premiere 6 August 1960
Release date
17 February 1961 Austria 12
6 August 1960 Germany
26 January 1961 Italy
6 January 1975 Romania
7 August 1960 USA
Production Paramount Pictures, Capri Productions
Also known as
It Started in Naples, C'est arrivé à Naples, Começou em Nápoles, Es begann in Neapel, La bahía de los ensueños, A început la Napoli, Bahía de los sueños, Capri, Det begyndte i Napoli, Det begynte i Napoli, Det började i Neapel, Diakopes stin Napoli, Het gebeurde te Napels, La baia di Napoli, Macera Böyle Başladı, Nápolyban kezdődött, Romans på Capri, Romanssi Caprilla, S-a întâmplat la Napoli, Se alkoi Napolista, Sve je počelo u Napulju, Tai prasidejo Neapolyje, Začelo se je v Neaplju, Zaczęło się w Neapolu, Διακοπές στην Νάπολη, Романс в Неапол, Это началось в Неаполе, ナポリ湾, Todo comenzó en Nápoles, Sucedió en Nápoles, 나폴리의 기적

Film rating

6.3
Rate 13 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 1 September 2021
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soundtrack It Started in Naples
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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