Lucia Curcio[Говоря об инвестициях Джо в фейерверки]В Италии это хороший бизнес. В каждый день святого запускают фейерверки. А какой день не праздник?
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Lucia Curcio[Разговаривает с соседями на балконах]О, пустяки. Американец — хочет похитить Нандо и увезти его с Капри. Зачем — не знаю.
Renzo[Кричит Майку с балкона]Почему ты не сваливаешь с Ближнего Востока? Всё, что тебе нужно — это нефть, нефть и нефть.
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Lucia CurcioТвой адвокат — свинья. Это грязная работа — толкать бедную, невинную девушку в объятия американца, чтобы спасти того, кого она любит. А теперь он будет использовать это против меня. Отнимая у меня всё, что осталось от моей семьи.
Michael HamiltonПонимаешь, я не узнавал, что с Джо случилось, больше года. Он никогда не писал, только когда нужны были деньги. А раз моя юридическая фирма представляет один из крупнейших банков Филадельфии, он подумал, что я могу отправить образцы.
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Lucia's lawyer[Льстя адвокату Майка, когда тот приходит в суд] Если бы я знал, что у меня будет такой выдающийся противник по такому пустяковому делу, я бы привёл сюда жену и детей. Они так восхищаются его умением.
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Michael Hamilton[после того, как Витале излагает дело на итальянском, и он с Лючией почти восхищённо смотрят друг на друга] Что, чёрт возьми, он говорит? Что здесь происходит?
Other man at court tableАх, у него манеры выдающиеся — старой школы. Он отличный адвокат. Отличный! Не волнуйтесь. Молодая дама в надёжных руках.