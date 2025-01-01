Michael Hamilton Вы говорите по-английски?

Man on dock Это Капри, синьор.

Michael Hamilton Эээ, где паром в Неаполь в 8:15?

Man on dock В 8:15 парома нет — последний в семь часов.

Michael Hamilton В расписании написано, что отправляется в 8:15.

Man on dock Да — расписание неправильное. Все об этом знают. Хотите сегодня комнату получше? Пенсион Белмаре — я дам хорошую цену. Мой кузен владеет.

Michael Hamilton О, готов поспорить, что твой кузен и расписание печатает, да?