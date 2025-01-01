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Киноафиша Фильмы Это началось в Неаполе Цитаты из фильма Это началось в Неаполе

Цитаты из фильма Это началось в Неаполе

Michael Hamilton Как люди собираются спать на этом острове?
Cafe Waiter Вместе!
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Michael Hamilton Ты наполовину американец, знаешь ли.
Nando Hamilton Никому не говори, я никому не говорю. У меня и так проблем по горло.
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Michael Hamilton [пытается залезть в маленькую двухместную машину Витале с откидным сиденьем] Мы просто садимся или нас будут мазать оливковым маслом, чтобы втиснуть?
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Nando Hamilton Привет, Майк.
Michael Hamilton Да?
Nando Hamilton Ты с ума сошёл.
Michael Hamilton Не достаточно, вот в чём проблема.
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Mario Vitale Человек может быть свиньёй и юристом одновременно.
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Michael Hamilton Вы говорите по-английски?
Man on dock Это Капри, синьор.
Michael Hamilton Эээ, где паром в Неаполь в 8:15?
Man on dock В 8:15 парома нет — последний в семь часов.
Michael Hamilton В расписании написано, что отправляется в 8:15.
Man on dock Да — расписание неправильное. Все об этом знают. Хотите сегодня комнату получше? Пенсион Белмаре — я дам хорошую цену. Мой кузен владеет.
Michael Hamilton О, готов поспорить, что твой кузен и расписание печатает, да?
Man on dock Нет — это я.
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Mario Vitale Я — адвокат.
Lucia Curcio Ты — свинья.
Mario Vitale Человек может быть адвокатом и свиньёй одновременно. Такое бывает часто.
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Michael Hamilton Когда человек холост так долго, как я, брак — это не удобство и не необходимость. Это просто способ уменьшить налоговую ставку.
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Mario Vitale [пока он сдаёт назад на миникаре] Э-э, пожалуйста — ты коленом мешаешь.
Michael Hamilton Почему бы нам всем не выйти и не понести её?
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Mario Vitale Человек исключительной натуры — ваш брат, мистер Джозеф Гамильтон. Джентльмен в полном смысле этого слова... во всём смысле слова.
Michael Hamilton Мой брат был ленивым, безответственным, никчёмным п##ом... в любом смысле этого слова. Если только он сильно не изменился за последние годы.
Mario Vitale Нет. Вовсе нет.
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Michael Hamilton Пять тысяч миль, чтобы встретить Пиноккио.
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Michael Hamilton [Говорит о своём брате Джо, который ушёл от жены] Когда он ушёл 10 лет назад, сказал ей, что выйдет на короткую пивную.
Mario Vitale Уверен, у него была.
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Lucia Curcio [Говоря об инвестициях Джо в фейерверки] В Италии это хороший бизнес. В каждый день святого запускают фейерверки. А какой день не праздник?
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Lucia Curcio [Разговаривает с соседями на балконах] О, пустяки. Американец — хочет похитить Нандо и увезти его с Капри. Зачем — не знаю.
Renzo [Кричит Майку с балкона] Почему ты не сваливаешь с Ближнего Востока? Всё, что тебе нужно — это нефть, нефть и нефть.
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Lucia Curcio Твой адвокат — свинья. Это грязная работа — толкать бедную, невинную девушку в объятия американца, чтобы спасти того, кого она любит. А теперь он будет использовать это против меня. Отнимая у меня всё, что осталось от моей семьи.
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Michael Hamilton Что ты пытаешься сделать?
Mario Vitale Я должен сказать пару добрых слов о мисс Курчио. Мне нужно завоевать доверие суда, показать, что я человек с широким кругозором.
Michael Hamilton Ты не должен быть широких взглядов. Ты мой адвокат. И не смотри на неё. И проси разрешения говорить по-английски.
Mario Vitale Как скажешь. Но по-английски я в два раза хуже, а?
Michael Hamilton Вот моя единственная надежда.
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Michael Hamilton Я пытаюсь обеспечить ребёнка домом и образованием, который мне небезразличен, а на меня навалилась целая Римская империя.
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Michael Hamilton Всю жизнь я был очень эгоистичным человеком. Так что я многое понимаю. Почему бы нам обоим не быть хотя бы раз бескорыстными?
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Nando Hamilton Он не сможет забрать меня, а?
Lucia Curcio [Обнимает его] Нет, никогда... Зажги свечу перед Мадонной. Кажется, я до него дошла.
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Michael Hamilton [Открывая бумажник] Ладно. Я знал, что мы к этому придём.
Lucia Curcio О, есть вещи, которые американский доллар купить не может, мистер Хэмилтон. Не много, но есть.
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Mario Vitale [Обращаясь к суду] А пока в Америке будет счастливый ребёнок. У него будут новые туфли...
[тихо]
Mario Vitale заводские. Он пойдёт в школу с кондиционером и узнает о бедности в Италии — о той жизни, от которой он сбежал.
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Lucia Curcio [Отправляя нерешительного Нандо в школу] Иди в школу... Спроси у кого-нибудь, где она.
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Michael Hamilton [в суде] Попросите разрешения говорить по-английски.
Mario Vitale Как хотите. Но по-английски я вдвое менее убедителен.
Michael Hamilton Это моя единственная надежда.
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Mario Vitale Я сейчас заговорю по-английски, чтобы мой клиент, адвокат из Америки, который хочет изучить методы итальянской юриспруденции, мог получить образование.
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Марио Витале Мистер Гамильтон испытывает к тебе глубокую симпатию. Он мне говорил. Даю тебе честное слово.
Лючия Курчио Честное слово свиньи.
Марио Витале Но адвоката.
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Mario Vitale Я прежде всего человек, потом — юрист. А может, потом и свинья.
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Lucia Curcio Если уж умирать, то я тоже выбрала бы залив Неаполя в осеннюю ночь.
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Lucia Curcio Понимаешь, у него была страсть к этим штукам, понял? Он ничего не делал, кроме как запускал фейерверки для собственного удовольствия.
Nando Hamilton И я помогал. Красота!
Lucia Curcio Настолько красивы, что никто не мог их купить. Он был художником.
Michael Hamilton Ммм, сполна. Ладно, насчёт денег — похер.
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Luigi Бери деньги.
Lucia Curcio Ну, если настаиваешь... раз, два, три... и я верну.
Luigi На небесах!
Lucia Curcio Ешь! Ешь!
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Michael Hamilton Понимаешь, я не узнавал, что с Джо случилось, больше года. Он никогда не писал, только когда нужны были деньги. А раз моя юридическая фирма представляет один из крупнейших банков Филадельфии, он подумал, что я могу отправить образцы.
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Lucia's lawyer [Льстя адвокату Майка, когда тот приходит в суд] Если бы я знал, что у меня будет такой выдающийся противник по такому пустяковому делу, я бы привёл сюда жену и детей. Они так восхищаются его умением.
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Michael Hamilton [после того, как Витале излагает дело на итальянском, и он с Лючией почти восхищённо смотрят друг на друга] Что, чёрт возьми, он говорит? Что здесь происходит?
Other man at court table Ах, у него манеры выдающиеся — старой школы. Он отличный адвокат. Отличный! Не волнуйтесь. Молодая дама в надёжных руках.
Michael Hamilton Молодая дама? Он должен быть моим адвокатом.
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Mario Vitale Пожалуйста, будьте добры уйти. Мне не пристало появляться с моим противником.
Lucia Curcio Ты называешь себя итальянцем, а сам с американцем замышляешь забрать ребёнка.
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Michael Hamilton Это оно?
Nando Hamilton Да!
Michael Hamilton Вилла-дель-Палассо-Реале?
Nando Hamilton Да, Вилла Пала Реале. Двухсотлетняя.
Michael Hamilton На вид ей и сотни девяноста не дашь.
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Другой пассажир поезда Куда ты направляешься?
Майкл Хэмилтон Я не говорю по-английски.
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Nando Hamilton Слушай, дядя, я не могу уехать от Лючии.
Michael Hamilton Зови меня Майк.
Nando Hamilton Майк, если Нандо уедет, Лючия попадёт в беду. Ей легко влипнуть в неприятности. Ты понимаешь, Майк?
Michael Hamilton Да, думаю, я понимаю.
Nando Hamilton Лючия — она не очень умная. Но очень красивая. Понимаешь — беда?
Michael Hamilton Думаю, она сама о себе позаботится.
Nando Hamilton Нет. Девушка одна на Капри — все будут сплетничать. Я не хочу, чтобы все говорили о Лючии. Так что я останусь, хорошо? Хорошо! Ты хороший парень.
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Michael Hamilton Теперь я хочу знать, что случилось со всеми этими деньгами. И, как представитель его наследников, я...
Lucia Curcio Вы хотите забрать змей, «Золотое кольцо» и «Дождь из звёзд»...
[Названия фейерверков]
Michael Hamilton Что?
Lucia Curcio И двойное колесо для фуршета... Разве вы не знали? Деньги, которые вы отправили брату, он вложил в, эм, фейерверки... .
Michael Hamilton Фейерверки?
Lucia Curcio Ага, фейерверки!
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Michael Hamilton Ты хочешь сказать, я одолжил брату больше 14 000 долларов на петарды?
Nando Hamilton Белиссимо! Самые лучшие в мире — фейерверки моего отца.
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Lucia Curcio [Говорит Марио Витале] Но кто с тобой говорить будет? Ты не неаполитанец. В тебе нет души. Ты продался Америке.
[Она уходит плача]
Luigi [к Витале] Свинья!
Michael Hamilton Я забыл. Кто получил «Оскар» в этом году?
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Mario Vitale Мисс Курчио питает к тебе большую симпатию. Она мне об этом говорила. Я для неё как отец, к сожалению.
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Woman in bar Здравствуйте. Не хотите угостить меня выпить?
Michael Hamilton Жаль вас разочаровывать, но я здесь по делам.
Woman in bar Я тоже.
Michael Hamilton Не сегодня. Я пытаюсь завязать.
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