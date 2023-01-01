Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Игра в переговоры"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Планета синглов
Фильмы похожие на Планета синглов
Planeta singli
Планета синглов
2016 / Польша
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Планета синглов
Вся информация о фильме
Успешная женщина
мелодрама, комедия
2018, Польша
4.0
Притворись моим женихом
мелодрама, комедия
2018, Польша
5.0
Планета синглов 2
мелодрама, комедия
2018, Польша
5.0
Письма к М. Часть 2
мелодрама, комедия, драма
2015, Польша
5.0
Боги
биография, драма
2014, Польша
7.0
Письма к М.
мелодрама, комедия, драма
2011, Польша
7.0
В саду у господа Бога
комедия
2007, Польша
6.0
Молодой Тосканини
биография, драма
1988, Италия / Франция
6.0
Любовь на подиуме
мелодрама, комедия
2009, Польша
5.0
Любовь в квадрате
комедия, мелодрама
2021, Польша
4.0
Жизнь за год
драма, мелодрама
2020, США
5.0
Уроки пана Куки
комедия
2008, Польша / Австрия
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Related video
Женщины с этими именами оставят вас без копейки в кармане: коварные эгоистки
Этот фильм с Мордюковой запрещали на 20 лет: режиссера гнали отовсюду с позором
Опасный преступник: неспроста никто не знает настоящего режиссера «Джентльменов удачи»
Масляков без шума убрал напарницу из КВН: как жила Жильцова после пропажи
Эта малышка родилась с русалочьим хвостом: глазам не поверите, когда увидите
Лицо, как у Кобзона: мать самой красивой блондинки страны перестаралась с пластикой
«Вместе»: Вера и Костя из «Ворониных» переполошили народ заявлением
«Сказали, что они разводятся»: Газманов раскрыл детали семейной трагедии
Тест: сколько времени вам нужно чтобы забыть о разрыве?
Юдашкин во плоти: изумитесь, увидев годовалую внучку модельера
«До слез»: люди обомлели, услышав, как поет дочь Киркорова
Скандальный хит Рязанова: итальянцы в России прошли через огонь, воду и медные трубы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить