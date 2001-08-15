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15 августа
15 августа, 2001: актеры и роли
15 août
15 августа
2001 / Франция
5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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15 августа, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Патрик Алессандрен
Patrick Alessandrin
В ролях
Ришар Берри
Richard Berry
Жан-Пьер Дарруссен
Jean-Pierre Darroussin
Шарль Берлинг
Charles Berling
Мелани Тьерри
Melanie Thierry
Сельма Эль Муисси
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