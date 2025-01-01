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Фильмография
Елена Кузьмина
Yelena Kuzmina
Киноафиша
Персоны
Елена Кузьмина
Елена Кузьмина
Yelena Kuzmina
Дата рождения
17 февраля 1909
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
15 октября 1979
Место рождения
Тбилиси, Грузия
Популярные фильмы
7.7
Новый Вавилон
(1929)
7.5
Мечта
(1941)
7.4
Человек №217
(1944)
Фильмография Елена Кузьмина
Жанр
Все
Военный
Детский
Драма
Исторический
Криминал
Приключения
Триллер
Год
Все
1950
1947
1944
1942
1941
1936
1933
1931
1929
Все
9
Фильмы
9
Актриса
9
5.7
Секретная миссия
Sekretnaya missiya
триллер, криминал, драма, исторический
1950, СССР
Онлайн
6.6
Русский вопрос
Russkiy vopros
драма
1947, СССР
Онлайн
7.4
Человек №217
Chelovek No. 217
драма
1944, СССР
Онлайн
6.4
Принц и нищий
Prints i nishchiy
детский, драма, приключения
1942, СССР
7.5
Мечта
Mechta
драма
1941, СССР
Онлайн
7.1
Тринадцать
Trinadtsat
драма
1936, СССР
Онлайн
7.1
Окраина
Okraina
военный
1933, СССР
6.9
Одна
Odna
драма
1931, СССР
7.7
Новый Вавилон
Novyy Vavilon
драма, исторический
1929, СССР
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