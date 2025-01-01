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Елена Кузьмина
Елена Кузьмина Yelena Kuzmina
Киноафиша Персоны Елена Кузьмина

Елена Кузьмина

Yelena Kuzmina

Дата рождения
17 февраля 1909
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
15 октября 1979
Место рождения
Тбилиси, Грузия

Популярные фильмы

Новый Вавилон 7.7
Новый Вавилон (1929)
Мечта 7.5
Мечта (1941)
Человек №217 7.4
Человек №217 (1944)

Фильмография Елена Кузьмина

Жанр
Год
Все 9 Фильмы 9 Актриса 9
Секретная миссия 5.7
Секретная миссия Sekretnaya missiya
триллер, криминал, драма, исторический 1950, СССР
Онлайн
Русский вопрос 6.6
Русский вопрос Russkiy vopros
драма 1947, СССР
Онлайн
Человек №217 7.4
Человек №217 Chelovek No. 217
драма 1944, СССР
Онлайн
Принц и нищий 6.4
Принц и нищий Prints i nishchiy
детский, драма, приключения 1942, СССР
Мечта 7.5
Мечта Mechta
драма 1941, СССР
Онлайн
Тринадцать 7.1
Тринадцать Trinadtsat
драма 1936, СССР
Онлайн
Окраина 7.1
Окраина Okraina
военный 1933, СССР
Одна 6.9
Одна Odna
драма 1931, СССР
Новый Вавилон 7.7
Новый Вавилон Novyy Vavilon
драма, исторический 1929, СССР
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