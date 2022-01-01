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Русский вопрос
Киноафиша Фильмы Русский вопрос Русский вопрос, 1947: актеры и роли
Русский вопрос 1947 / СССР
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Русский вопрос, 1947: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Ромм Михаил Ромм
В ролях
Всеволод Аксенов Елена Кузьмина Михаил Астангов Михаил Названов Борис Тенин Борис Тенин
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