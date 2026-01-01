Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Волхонский
Aleksandr Volkhonsky
Александр Волхонский
Александр Волхонский
Aleksandr Volkhonsky
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой
Популярные фильмы
7.5
Поражение после победы
(1988)
6.9
Пришелец
(2024)
6.7
Губернаторъ
(1991)
Фильмография Александр Волхонский
Жанр
Драма
Исторический
Фантастика
Год
2024
1991
1988
Фильмы
Актриса
6.9
Пришелец
Prishelets
фантастика, драма
2024, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.7
Губернаторъ
Gubernator
исторический, драма
1991, СССР
Онлайн
7.5
Поражение после победы
Defeat after victory
драма
1988, СССР
Онлайн
