Страна СССР

Продолжительность 1 час 30 минут

Год выпуска 1942

Премьера в мире 30 ноября 1942

Производство Мосфильм, Tsentralnuyu Obedinyonnuyu Kinostudiyu (TsOKS)

Другие названия

Sekretar raykoma, Les partisans, De försvarade sitt land, De partisanen, Il segretario di partito, Natasja de partisane, Nós Voltaremos, Partisaanit, Párttitkár, Prohorei o laos, Rajona komitejas sekretars, Russian Guerrillas, Secretary of the Communist Party District Committee, Sekretar okroznega odbora, Sekretar rajonskog Komiteta, Sekretarz rejkomu, The District Secretary, The Partizans, We Will Come Back, Секретарь райкома