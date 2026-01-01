Оповещения от Киноафиши
Мария Павловска
Maria Pawłowska
Мария Павловска
Мария Павловска
Maria Pawłowska
Дата рождения
8 февраля 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Краков, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.0
Искусство любви. История Михалины Вислоцкой
(2017)
6.6
Город 44
(2014)
5.2
В далеком сорок пятом… Встречи на Эльбе
(2015)
Фильмография Мария Павловска
Жанр
Все
Биография
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2017
2015
2014
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
7
Искусство любви. История Михалины Вислоцкой
Sztuka kochania. Historia Michaliny Wislockiej
биография, комедия, драма
2017, Польша
5.2
В далеком сорок пятом… Встречи на Эльбе
V dalyokom sorok pyatom... Vstrechi na Elbe
драма, военный
2015, Россия
6.6
Город 44
Miasto 44
драма, исторический, мелодрама
2014, Польша
