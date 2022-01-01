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Сестры Бронте Сестры Бронте
Киноафиша Фильмы Сестры Бронте Сестры Бронте, 1979: актеры и роли
Les soeurs Bronte Сестры Бронте 1979 / Франция
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Сестры Бронте, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андре Тешине Андре Тешине André Téchiné
В ролях
Изабель Аджани Изабель Аджани Isabelle Adjani Мари-Франс Пизье Marie-France Pisier Изабель Юппер Изабель Юппер Isabelle Huppert Паскаль Греггори Pascal Greggory
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