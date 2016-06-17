«Кольца мира»: Рецензия Киноафиши

Фильм о философии спорта

Фильмы о спорте — довольно специфическое зрелище, на которое пойдёт не каждый зритель. Такие фильмы довольно часто являются документальными — характеристика, тоже не самая способствующая просмотру массовым зрителем. Но к рассматриваемому фильму не стоит относиться предвзято, ведь это не просто документальный фильм о спорте — это история Олимпийских игр в Сочи с уникального ракурса. Итак, речь идёт о фильме Сергея Мирошниченко «Кольца мира» — официальном фильме Олимпиады в Сочи.

Фильм показывает разные стороны Олимпиады: грандиозное открытие, не менее грандиозное закрытие, выступления спортсменов. Но кроме того зритель увидит ещё один аспект, который при демонстрации по телевизору показывается только в общих чертах. Если вообще показывается. Фильм наполнен мнениями и реальными переживаниями спортсменов.

Кадр из фильма «Кольца мира»

На протяжении всего фильма мелькают кадры, показывающие русский пафос, без которого не обошлись соревнования в нашей стране. Пафос, в принципе, положительный — неизбежно чувство гордости от того, что Россия смогла сделать такое грандиозное шоу. Причём не только на открытии и закрытии, но и вообще на протяжении всей Олимпиады.

Есть и другие уникальные кадры: кадры о том, как создавались площадки, как они поддерживались в рабочем состоянии во время соревнований.

Для тех, кто не видел открытие Олимпиады и не следил за ней, картина станет кратким экскурсом в это крупное спортивное событие. А те, кто следил, смогут просто вспомнить Олимпийские игры в Сочи.

Кадр из фильма «Кольца мира»

«Кольца мира» — картина бессюжетная. На протяжении 138 минут рассказывается не просто история соревнований или того или иного вида спорта, а истории людей этого спорта. В частности, своими мнениями делятся победители и призёры в разных дисциплинах, а также некоторые тренеры. Герои фильма рассказывают о том, как они видят спорт, в котором выступают, как они пришли в него, что они думают делать дальше.

В фильме показаны многие виды спорта: фигурное катание, хоккей, слоупстайл, биатлон. И люди в каждом из них думают об одинаковых сентенциях. Они обсуждают ритуалы, отношение к болельщикам, соперничество, победы, поражения, неизбежные травмы, роль СМИ, своё прошлое и будущее.

Для кого-то поражение это причина расслабиться, но чаще всего это мотиватор работать больше, чем раньше. Для многих конкуренция является таким же мотиватором, а другие в своих конкурентах видят друзей. Кто-то считает спорт работой, а для кого-то это то, что приносит удовольствие. Необычным мотивом звучат разговоры об окончании карьеры, которого так боятся почти все спортсмены. В фильме много интересных историй, но особенно трогательной и душевной получилась история корейского шорт-трекиста Виктора Ана, который стал выступать за Россию с 2011 года.

Кадр из фильма «Кольца мира»

Картина показывает спорт во всём его многообразии, его внутреннюю жизнь. Спортсмены — это особенные люди со своим отношением к миру и людям вокруг. Другое у них понятие и боли: в фильме неоднократно упоминается, что спорт и физическая боль — неразделимые понятия.

Сравнение спорта с войной — ещё один аспект, о котором рассуждают герои фильма, это. Они говорят, что эти понятия не совместимы, и единственный вариант, в котором их можно сравнить, только если посмотреть на спортсменов как на воинов, которые защищают честь страны. Но спорт это никак не война. Он противоположен ей и нацелен на единение.

Кадр из фильма «Кольца мира»

Но не всё в фильме так здорово, как может показаться. Среди минусов можно отметить то, что говорят некоторые герои фильма. Иногда их высказывания настолько типичны и пафосны, что хочется не слушать. Хотелось бы увидеть больше простоты, а не выдуманные аналогии и тому подобное.

В фильме много замедленных кадров, что, с одной стороны, очень хорошо, потому что только так возможно увидеть те детали, которые не доступны при обычном просмотре. Но всё-таки иногда кадров реальной скорости не хватает.

Музыка в фильме однотипная, что под конец фильма уже начинает раздражать.

К минусам можно отнести и трейлер, который настолько переврал суть картины, что его лучше не смотреть перед походом в кинотеатр. Короткий ролик стал неудачной попыткой сделать из трейлера к документальному фильму трейлер к приключенческому боевику.

Кадр из фильма «Кольца мира»

Это фильм для заинтересованного зрителя, желающего не только увидеть выступление и узнать победителя, а для людей, которым интересно посмотреть закулисье этой олимпиады и спорта вообще. Ведь обратная сторона совсем не такая, которой её показывают СМИ. Это фильм отличается от того, что транслировали каналы, это другая точка зрения, другое видение, которое тоже очень интересно.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 16 июня 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Кольца мира»