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Рожденные в СССР: 35 лет
Рожденные в СССР: 35 лет, 2019
2019 / Россия
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Жанр:
документальный
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о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
9
голосов
Год выпуска
2019
Режиссер
Сергей Мирошниченко
Все актеры и съемочная группа
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Марина Вольмир (Чернова)
18 октября 2018, 18:34
С нетерпением жду выхода серий " Рожденные в CCCР" -35 лет"и т.д. Помню все эпизоды прошедших серий. Судьбы всех героев никого не…
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Диана Успенская
7 октября 2018, 14:34
Фильм потрясающий, стоит посмотреть каждому, даже поколению 2000-х. Хорошо объясняет ситуацию в политической и социальной жизни тех лет, видна связь…
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Отзывы
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9
голосов
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Минкульт поддержит 73 российских проекта
На днях Министерство культуры РФ опубликовало список фильмов, которые получат субсидии на создание. Напомним, что режиссеры и продюсеры представляли свои проекты в конце мая, и теперь стало известно,
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18 июня 2018 12:00
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