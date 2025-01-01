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Киноафиша Фильмы Четырнадцатилетние. Рожденные в СССР

Четырнадцатилетние. Рожденные в СССР

Born in the USSR: 14 Up 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

- 1998 Премия им. Дж. Грирсона (Вторая премия за лучший документальный фильм года)
- 1998 Приз Британской Королевской академии (За лучший документальный фильм года)
- 1999 МКФ славянских и православных народов "Золотой Витязь" (Приз им. А. Сидельникова за лучшую режиссуру)
- 1999 МФ фильмов о правах человека "Сталкер" в Москве (Гран-при "Сталкер", Приз Гильдии кинорежиссеров, Приз Гильдии киноведов и кинокритиков)
- 1999 Премия "Эмми" Американской академии телевидения (За лучший документальный фильм года)

Второй фильм проекта. После первого фильма "семилетние" прошло семь лет и героям исполнилось по 14 лет.
Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1998
Другие названия
Born in the USSR: 14 Up
Режиссер
Сергей Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.3
Оцените 11 голосов
8.3 IMDb
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