- 1998 Премия им. Дж. Грирсона (Вторая премия за лучший документальный фильм года)
- 1998 Приз Британской Королевской академии (За лучший документальный фильм года)
- 1999 МКФ славянских и православных народов "Золотой Витязь" (Приз им. А. Сидельникова за лучшую режиссуру)
- 1999 МФ фильмов о правах человека "Сталкер" в Москве (Гран-при "Сталкер", Приз Гильдии кинорежиссеров, Приз Гильдии киноведов и кинокритиков)
- 1999 Премия "Эмми" Американской академии телевидения (За лучший документальный фильм года)