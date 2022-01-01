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Александр Маленький Александр Маленький
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Alexander der Kleine

Александр Маленький, 1981

1981 / СССР / ГДР
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Май 1945 года. После победы над фашизмом жители Германии создают на территории страны условия для мирной жизни. Помогают им в этом советские солдаты. Большое внимание освободители уделяют заботе о детях, которые потеряли родителей во время войны. Результатом их работы становится детский дом, в котором нашли приют сотни осиротевших малышей. Однажды к дверям детдома приносят младенца, который получает имя Александр Маленький.

  • Фильм основан на реальных событиях. Главный герой, капитан Игорь Цветов, имеет прототипа – Александра Дымщица, который в 1945-1949 годах возглавлял отдел культуры в СВАГ – Управлении пропаганды Советской военной администрации в Германии.
  • Фильм снят совместно советскими и немецкими кинематографистами. Помимо отечественных актеров, в картине заняты их коллеги из Германии – Олаф Шнайдер, Уте Любош, Героиня Вольф и другие. 
  • В 1981-1982 году «Александр Маленький» стал лауреатом целого ряда премий. Среди них – Гран-при фестиваля молодых кинематографистов киностудии им. М. Горького, диплом Всесоюзного кинофестиваля в Таллине, серебряная медаль им. А. Довженко. 
  • Музыку к «Александру Маленькому» написал известный композитор Эдуард Артемьев.

В мае 1945 года на освобожденной территории Германии в течение двух дней советские солдаты проводят операцию по спасению детей в небольшом городке Бланкенгайме от нападения группы вервольфовцев.

Вместе с сотрудницей газеты Тессой Генцер они окажут помощь в организации детского дома, где начнется история грудного ребенка, подброшенного беженцами и названного советскими солдатами Александром Маленьким.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1981
Премьера в России 6 июня 1981
Премьера в мире 6 июня 1981
Возраст 0+
Режиссер
Владимир Фокин
В ролях
Борис Токарев
Борис Токарев
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Михаил Кокшенов
Михаил Кокшенов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Александр Маленький 2 постера
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Александр Маленький смотреть онлайн

Александр Маленький
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