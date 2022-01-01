Александр Маленький, 1981

Май 1945 года. После победы над фашизмом жители Германии создают на территории страны условия для мирной жизни. Помогают им в этом советские солдаты. Большое внимание освободители уделяют заботе о детях, которые потеряли родителей во время войны. Результатом их работы становится детский дом, в котором нашли приют сотни осиротевших малышей. Однажды к дверям детдома приносят младенца, который получает имя Александр Маленький.