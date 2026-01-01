Раз в неделю добавляю каплю зубной пасты в бачок унитаза — сначала не верила, но это реально спасает

Тест: зачем нужны эти безделушки из СССР? Наши родители без них не могли прожить и дня

Российским школьникам официально отменили домашние задания с 1 сентября: приказ уже подписан

Пересмотрели все свежие сериалы? Включайте новинку от Okko – «вас ждут криминал, Кавказ и много юмора»

«Каверин – русский Уолтер Уайт»: пересмотрел «Бригаду» 25 лет спустя и понял – герой Панина круче Саши Белого буквально во всем

От «Первого отдела» с «Невским» тошно? Добронравов камня на камне не оставил от главных детективов России (зато похвалил «Аватара»)

Третий эпизод «Дома дракона» оказался худшим в сезоне: лично мне понравился, но Сеть «порвало» из-за Рейниры

3 проверенных детектива с 7.6+ на IMDb так затянут, что не оторваться: №2 смотрят, «затаив дыхание»

«Важнее, чем Гоцман в "Ликвидации"»: от своей лучшей роли Машков отмахнулся, просто не поняв, с кем имеет дело

«Не стыдно показать иностранцам»: 5 свежих русских сериалов всерьез ставят вровень с «Игрой престолов» – №2 со звездой «Слова пацана»