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Луна
Луна
Luna
18+
Напомним о выходе в прокат
фантастика
О фильме
Фильм о путешествии на Луну.
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Страна
СССР
Продолжительность
51 минута
Год выпуска
1965
Премьера в мире
1 января 1965
Дата выхода
1 января 1965
Россия
Производство
Leningrad Popular Science Film Studio
Другие названия
Luna, Hold, La lune, Månen, The Moon, Луна
Режиссер
Павел Клушанцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените
13
голосов
7.1
IMDb
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