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Киноафиша Фильмы Луна

Луна

Luna 18+
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О фильме

Фильм о путешествии на Луну.
Страна СССР
Продолжительность 51 минута
Год выпуска 1965
Премьера в мире 1 января 1965
Дата выхода
1 января 1965 Россия
Производство Leningrad Popular Science Film Studio
Другие названия
Luna, Hold, La lune, Månen, The Moon, Луна
Режиссер
Павел Клушанцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
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