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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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О персоне
Маргарита Михайлова
Margarita Mikhaylova
Киноафиша
Персоны
Маргарита Михайлова
Маргарита Михайлова
Margarita Mikhaylova
Дата рождения
5 мая 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Маргариты Михайловой
Родилась 5 мая 1985 года. Пермь, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
3.3
Хит
(2017)
Фильмография Маргариты Михайловой
3.3
Хит
Khit
драма
2017, Россия
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Рецензия
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