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Иванна Сахно
Иванна Сахно
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Иванна Сахно
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Дата рождения
14 ноября 1997
Возраст
24 года
Знак зодиака
Скорпион
Биография Иванны Сахно
Родилась 14 ноября 1997 года. Киев, Украина.
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Фильмография Иванны Сахно
Горные огни
триллер
2018, Россия / США / Испания
4.0
Мужчина для жизни
мелодрама
2008, Украина
5.0
Учитель музыки
мелодрама
2008, Украина
5.0
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Мэри Элизабет Уинстэд пополнила актерский состав сериала «Асока» из вселенной «Звездных войн»
В проекте также задействованы Розарио Доусон, Хейден Кристенсен и Иванна Сахно.
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24 января 2022 10:13
Украинка Иванна Сахно получила роль в сериале «Звездные войны: Асока»
Ей достался совершенно новый персонаж.
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30 ноября 2021 11:40
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