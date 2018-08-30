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Горные огни Горные огни
Киноафиша Фильмы Горные огни Отзывы о фильме «Горные огни»
The Body Tree Горные огни 2018 / Россия / США / Испания
4.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Отзывы о фильме «Горные огни»

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Наша рецензия

Группа друзей из США приезжает на родину своей погибшей подруги Карины — в глушь Алтая. Они хотят встретиться с родителями девушки, но выясняется, что те тоже умерли. Брат Карины предлагает провести мистический ритуал с куклой девушки. Любовь друзей должна пробудить её дух, который может находиться где-то рядом. Но в итоге вместо девушки в мир вырывается злой демон Курюм. Как выясняется, это происходит из-за того, что кто-то из собравшихся ненавидел Карину. И теперь дух может вселиться в…

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vadenika 30 августа 2018, 11:49
Оценка
Не тратьте время и деньги! Дешевый, и совсем не интересный фильм!
30 августа 2018, 11:49 Ответить
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