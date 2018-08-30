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Группа друзей из США приезжает на родину своей погибшей подруги Карины — в глушь Алтая. Они хотят встретиться с родителями девушки, но выясняется, что те тоже умерли. Брат Карины предлагает провести мистический ритуал с куклой девушки. Любовь друзей должна пробудить её дух, который может находиться где-то рядом. Но в итоге вместо девушки в мир вырывается злой демон Курюм. Как выясняется, это происходит из-за того, что кто-то из собравшихся ненавидел Карину. И теперь дух может вселиться в…