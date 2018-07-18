«Горные огни»: Рецензия Киноафиши

Страдания и немного убийств

Группа друзей из США приезжает на родину своей погибшей подруги Карины — в глушь Алтая. Они хотят встретиться с родителями девушки, но выясняется, что те тоже умерли. Брат Карины предлагает провести мистический ритуал с куклой девушки. Любовь друзей должна пробудить её дух, который может находиться где-то рядом. Но в итоге вместо девушки в мир вырывается злой демон Курюм. Как выясняется, это происходит из-за того, что кто-то из собравшихся ненавидел Карину. И теперь дух может вселиться в кого угодно из друзей, кроме того самого злодея, который ещё и причастен к смерти девушки и несправедливому аресту её жениха.

Кадр из фильма «Горные огни»

Интернациональный фильм Body Tree был отснят уже довольно давно, но до российского проката он добирается только сейчас. За свой долгий путь он успел сменить название на «Горные огни». Однако тут можно не переживать: что оригинальный заголовок, что локализация никак не связаны с сюжетом, и эта перемена не повлияет на восприятие. А история могла бы быть очень любопытной. Ведь сама затравка даже не намекает, а буквально кричит, что дальше ожидается либо классический хоррор, либо, что вероятнее, откровенный слэшер.

Кадр из фильма «Горные огни»

Но вместо того, чтобы спокойно убивать героев в порядке известном только злому духу или маньяку, авторы фильма зачем-то начинают затягивать историю про отношения среди друзей и непонятные верования сибиряков. Лишь изредка на героев нападает злобное существо и от души пытается кого-то убить. Но после пары минут кровавой бани все снова возвращаются к разговорам о взаимном недоверии. Причём даже и такой расклад мог бы спасти фильм, если бы персонажи от подозрений начали убивать друг друга. Однако этого придётся ждать очень долго, сначала зритель пройдёт вместе с героями через флэшбеки, подозрения и выяснение кто кого больше любит.

Кадр из фильма «Горные огни»

Драматическая часть отыграна вполне на уровне фильма и его бюджета. Здесь с первых же кадров видно, что снимает не самый опытный режиссёр. При этом американская часть состава представлена в основном сериальными актёрами. Зато публике будет интересно увидеть несколько российских артистов, среди которых Коста Ронин, знакомый многим по «Родине» и, конечно, Алексей Воробьёв, которого в титрах традиционно, но от этого не менее странно, перевели как Alex Sparrow. И он тут выглядит на удивление адекватно, тем более что играть ему приходится полуживое существо без эмоций.

Кадр из фильма «Горные огни»

И только к финалу действие всё-таки раскачается, хоть ненадолго представив зрителям традиционный экшен, будто заблудившийся во времени и вышедший на экраны на 30 лет позже своих собратьев. Но придётся запастись терпением настоящего маньяка, спрятавшегося в шкафу, чтобы дождаться душевной развязки. А до этого от фильма лучше не ждать вообще ничего, тогда может он и доставит некоторое количество приятных эмоций. История группы студентов в глубокой глуши изучена вдоль и поперёк: от классики хоррора «Пятница 13-е» и безумной комедийности «Зловещих мертвецов» Сэма Рэйми до клипа E-Type и «Хижины в лесу», вывернувшей всю историю наизнанку. Но здесь авторы сами будто чего-то боялись и не смогли позволить себе уйти в крайности чистого жанра, хотя большего бюджета и не потребовалось бы. Видимо, сотрудничество трёх стран при производстве картины должно было выглядеть серьёзнее, чем простое развлекательное кино. Поэтому в сюжете пытаются показать всего понемногу: мистики, драмы, триллера, слэшера. А в итоге не цепляют ничем, нет даже толковых скримеров, которые могли бы подбросить пару человек в кресле и заставить дальше смотреть внимательнее. Всё ожидаемо и, как это ни странно для хоррора, слишком логично. И даже финальный твист попытались сделать настолько внезапным, что его слишком легко предсказать.

Алексей Хромов

В российском прокате с 16 августа 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Горные огни»