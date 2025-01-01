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Киноафиша Фильмы Меня зовут Эмили Цитаты из фильма Меня зовут Эмили

Цитаты из фильма Меня зовут Эмили

Emily Если ты прячешься от смерти, ты прячешься от жизни.
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Emily Факт — это точка зрения.
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Emily Почему мы улыбаемся на фотографиях?
Emily Мы просто забываем, не помня, что чувствовали, а лишь помним, что нам сказали улыбаться?
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Arden Ты заставляешь меня чувствовать себя дураком
Emily Прости... это самое приятное, что кто-либо когда-либо говорил мне
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Emily Факты — это всего лишь точка зрения, а точка зрения может меняться
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Emily Жизнь пролетает быстро, как горы на заднем плане.
Emily И вдруг просыпаешься однажды и думаешь — где я была?
Emily Как я здесь оказалась?
Emily И ничего не узнаётся. И всё отличается от того, как было в последний раз, когда ты просыпалась.
🧡
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🥺
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