Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Меня зовут Эмили
Цитаты из фильма Меня зовут Эмили
Цитаты из фильма Меня зовут Эмили
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Emily
Если ты прячешься от смерти, ты прячешься от жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emily
Факт — это точка зрения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emily
Почему мы улыбаемся на фотографиях?
Emily
Мы просто забываем, не помня, что чувствовали, а лишь помним, что нам сказали улыбаться?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arden
Ты заставляешь меня чувствовать себя дураком
Emily
Прости... это самое приятное, что кто-либо когда-либо говорил мне
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emily
Факты — это всего лишь точка зрения, а точка зрения может меняться
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emily
Жизнь пролетает быстро, как горы на заднем плане.
Emily
И вдруг просыпаешься однажды и думаешь — где я была?
Emily
Как я здесь оказалась?
Emily
И ничего не узнаётся. И всё отличается от того, как было в последний раз, когда ты просыпалась.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Эванна Линч
Evanna Lynch
George Webster
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Рыжая Соня
Отзывы
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Старенький, да удаленький: Сталлоне в 79 лет снова правит Талсой и делает это с уважением — объявлена дата выхода 3 сезона
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
Уверены, что знаете «Пятый элемент» наизусть? Вот 7 деталей, которые пропустили даже фанаты: тайный знак из «Леона» и настоящий язык богов
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667