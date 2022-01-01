Наша рецензия

В начале 20 века в Нью-Йорке блистала оперная дива по имени Флоренс Фостер Дженкинс. Она брала уроки у известных преподавателей вокала и выступала в лучших залах, всегда забитых под завязку. На следующий день после каждого её концерта газеты пестрели хвалебными рецензиями. Вот только всё это было обманом. На самом деле Дженкинс совершенно не умела петь и не попадала ни в одну ноту. Но сама она этого не понимала, да к тому же была очень богата. Поэтому все окружающие всегда убеждали…