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Выйти замуж за капитана Выйти замуж за капитана
Киноафиша Фильмы Выйти замуж за капитана Выйти замуж за капитана, 1985: актеры и роли
Выйти замуж за капитана 1985 / СССР
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Выйти замуж за капитана, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Виталий Мельников Виталий Мельников Vitaly Melnikov
В ролях
Вера Глаголева Вера Глаголева Виктор Проскурин Виктор Проскурин Вера Васильева Вера Васильева Николай Рыбников Николай Рыбников Юрий Демич Светлана Крючкова Светлана Крючкова Федор Одиноков Татьяна Рудина
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