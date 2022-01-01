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Хичкок/Трюффо
Хичкок/Трюффо, 2015: актеры и роли
Hitchcock/Truffaut
Хичкок/Трюффо
2015 / Франция / США
Трейлер
6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Хичкок/Трюффо, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кент Джонс
В ролях
Матье Амальрик
Mathieu Amalric
Уэс Андерсон
Wes Anderson
Оливье Ассайас
Olivier Assayas
Питер Богданович
Peter Bogdanovich
Арно Деплешен
Arnaud Desplechin
Дэвид Финчер
David Fincher
Джеймс Грэй
James Gray
Киёси Куросава
Kiyoshi Kurosawa
Ричард Линклейтер
Richard Linklater
Пол Шредер
Paul Schrader
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