Гид киноизвращенца, 2006

«Кино – последнее из извращенных искусств. Оно не даст вам того, чего вы желаете. Оно расскажет о том, как желать», - говорит Славой Жижек. Всемирно известный философ и психоаналитик является также большим любителем кино. В этом документальном фильме, состоящем из трех частей, он предлагает собственный смелый анализ фильмов своих любимых режиссеров, соединяя философию и психоанализ.

Фильмы Альфреда Хичкока, Дэвида Линча, Андрея Тарковского, Чарли Чаплина и другие подвергаются этому особенному анализу, углубляя наше восприятие формы. Жижек вызывает в нашем воображении чудные метафоры: братья Маркс, например, олицетворяют «Эго, Суперэго и Ид». Он придает новое значение таким популярным фильмам, как «Матрица» и «Чужой», и проливает свет на менее известные «Одержимого» Кларенса Брауна и сталинский мюзикл «Кубанские казаки».

Режиссер Софи Файнс – сестра известных актеров Ральфа и Джозефа Файнсов – создала этот интеллектуальный праздник восхитительно легкими штрихами и с изысканным режиссерским чутьем. Она помещает Жижека в тщательно воссозданные декорации известных фильмов – спальню из «Экзорциста», космическое пространство из «Соляриса», городок Бодега Бэй из «Птиц». Жижек выдает уморительные фразы: стоя в воссозданных декорациях сада из «Голубого бархата» он замечает, что тюльпаны отвратительны: «По правде говоря, это неприкрытое приглашение насекомым: пожалуйста, трахните меня!»

Сексуальный подтекст присутствует всегда. Жижек объявляет, что фильм «Персона» содержит самую эротическую сцену во всем кино, а «Пианистка» Майкла Ханеке – самую депрессивную. Он утверждает, что «Широко закрытые глаза» - это образец «полной импотенции мужского воображения»: «Сексуальность – это всегда не только я и мой партнер. Должен быть кто-то третий, воображаемый, кто позволяет мне заниматься сексом».

Фантазия, тревожность, смертность – все это зерно для мельницы Жижека, но чувства, вызываемые им, неоднозначны. Он привносит страсть и остроумие во все, что делает. Впечатление от «Огней большого города» например, никак не ухудшается от интерпретации Жижека – наоборот, оно становится еще более сильным.

Этот фильм заставит вас назвать себя извращенцем с гордостью.