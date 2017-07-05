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Гиппопотам Гиппопотам
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The Hippopotamus Гиппопотам 2016 / Великобритания
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Гиппопотам»

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Тед Уоллис (Роджер Аллам) не просто талантливый поэт, его поэтическое дарование – общепризнанный факт: томики стихов украшают полки в кабинетах врачей, детишек в школе заставляют зубрить его рифмованные строчки, самого же автора приглашают на ТВ. Начитанность, циничность, неприятие откровенной халтуры и самоирония  вкупе с завышенной самооценкой видны в Теде невооруженным глазом. Но после словоохотливой паузы стоит все же добавить, что за последние годы из-под пера Уоллиса не вышло…

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Катерина Радюк 5 июля 2017, 13:22
Гиппопотам: обыкновенное чудо, или секрет суперсилы
Яркая интеллектуальная комедия «Гиппопотам» Джона Дженкса – настоящий подарок для любителей британского юмора. Фильм снят по одноименному роману Стивена Фрая, что само по себе служит отличной рекламой. Фрай написал сатиру об аристократии, желании быть особенным, иллюзиях и заблуждениях (а может и банальной глупости и слепоте), о «казаться» и «быть» и месте поэзии в нашем прозаическом мире.
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Почерк известного комика угадывается уже с первых минут картины. Главный герой фильма – поэт в отставке, а ныне журналист-критик Тед Уоллес (Роджер Адамс) уж больно похож на самого Стивена характером и внешностью. Увидев Теда, понимаешь: вот он, гиппопотам, толстокожий циник, любитель выпивки и красивых женщин. Выпив лишнего на премьере, критик не скрывает своих эмоций и называет действо «жидким дерьмом» (да-да, гражданин поэт ругается смачно, систематически, но всегда к месту). Увольнение (см. свобода) Теда не расстраивает. В баре ныне беззаботный журналист встречает свою крестницу Джейн, больную лейкемией (Эмили Беррингтон). Девушка предлагает крестному отцу большие деньги: гиппопотаму нужно всего лишь разведать секрет чудес, происходящих в поместье его школьного товарища. Да вот только сам Тед не верит в чудеса… Однако баснословная сумма заставляет толстокожего британца «искать то, не знаю что».

Итак, в поместье творятся невероятные вещи, а чудотворцем провозглашают юного Девида (Томми Найт) – крестника Теда. Мальчонка мечтает стать поэтом, показывает свои отвратительные по мнению крестного стихи, но при этом ведет себя довольно странно. Как же он умудряется совершать нечто сверхъестественное?

Родители и гости, образованные представители высшего общества, все как один поддерживают игру мальчика в «избранного», «целителя», «супермена», тем самым питая его ненасытное эго. Но Тед вне лагеря уверовавших: он смотрит на происходящее трезво, хотя при этом у него никак не получается завязать с выпивкой. Наблюдения и дедукция в итоге лишь подтверждают подозрения гиппопотама: чудеса – это фикция, а чудотворец – всего-навсего озабоченный подросток.

Безусловно, есть в картине и драматические моменты. Несмотря на веру в чудесные исцеления, умирает Джейн. Сложно принимают горькую правду так и неисцелившиеся больные. Однако после всей этой чудесной истории
Тед снова начинает писать стихи, а свое вдохновение он принимает за настоящее чудо. Да-да, этот гиппопотам действительно полон чудес.

«Гиппопотам» – поучительный и невероятно смешной фильм, с которым время пролетит незаметно. 9 из 10.
5 июля 2017, 13:22 Ответить
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