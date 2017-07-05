Наша рецензия

Тед Уоллис (Роджер Аллам) не просто талантливый поэт, его поэтическое дарование – общепризнанный факт: томики стихов украшают полки в кабинетах врачей, детишек в школе заставляют зубрить его рифмованные строчки, самого же автора приглашают на ТВ. Начитанность, циничность, неприятие откровенной халтуры и самоирония вкупе с завышенной самооценкой видны в Теде невооруженным глазом. Но после словоохотливой паузы стоит все же добавить, что за последние годы из-под пера Уоллиса не вышло…