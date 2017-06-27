«Гиппопотам»: Рецензия Киноафиши

Сила рифмы

Тед Уоллис (Роджер Аллам) не просто талантливый поэт, его поэтическое дарование – общепризнанный факт: томики стихов украшают полки в кабинетах врачей, детишек в школе заставляют зубрить его рифмованные строчки, самого же автора приглашают на ТВ. Начитанность, циничность, неприятие откровенной халтуры и самоирония вкупе с завышенной самооценкой видны в Теде невооруженным глазом. Но после словоохотливой паузы стоит все же добавить, что за последние годы из-под пера Уоллиса не вышло ни одного толкового стихотворения, он пристрастился к крепким напиткам и на жизнь зарабатывает написанием рецензий. Его критические очерки, конечно, находят своих почитателей. Но смачный скандальчик и ссора с начальством привели к тому, что безработный Уоллис ради денег берется за расследование случая Джейн (Эмили Беррингтон), по ее мнению, исцелившейся от страшной болезни в гостях у крестника Теда. Подросток Дэвид (Томми Найт), «фанатеющий» от поэзии, в восторге от визита именитого крестного.

Кадр из фильма «Гиппопотам»

За экранизацию романа Стивена Фрая «Гиппопотам» взялся Джон Дженкс. Комедия, насквозь пропитанная обаятельным английским юмором, подчас милейшим образом перепрыгивающим через забор ханжества, стала для режиссера второй полнометражной лентой. Книга Фрая, надо признаться, серьезно жестче, откровеннее и смелее фильма. Дженкс же фактически преподносит зрителю вполне забавную лайт-версию первоисточника. Режиссер особо не церемонится и буквально с первых минут берет быка за рога, совмещая ловкие высказывания Уоллиса о себе любимом с не менее эффектными и забавными ситуациями. Кино очень быстро набирает темп и по мере сил старается его не сбавлять. При этом в облегченной подаче «Гиппопотама» в интерпретации Дженкса вполне доходчиво звучит размышление о природе творчества.

Кадр из фильма «Гиппопотам»

Творчество в фильме существует в форме не только рифмы. Посредством поэзии оно навязчиво посягает на контакт с могуществом природы и претендует на мощь языческого божества, способного исцелять людей и преображать этот мир. Такой подход сталкивается с недоверием утратившего дар поэта, ищущего подвох в чудесах. Здравомыслие Теда, пытающегося без особого успеха завязать с выпивкой, идет рука об руку с воодушевлением страждущей исцеления и ищущей чуда в каждом жесте компании знакомых. Перманентное соседство двух диаметрально противоположных точек зрения аккуратно проводит сквозь весь фильм вопрос о важности признания, когда речь идет о даровании любого рода.

Кадр из фильма «Гиппопотам»

Именно вера других в обладание даром в «Гиппопотаме» у Дженкса наделяет непоколебимым авторитетом. Пока кто-то признает, что Тед - поэт, к нему и относятся как к поэту, и уже не важно, публикует он новые стихи или нет. Маленькая армия поклонников, по инерции формирующаяся стараниями школьной программы, делает свое дело, и читательские домыслы о личности поэта Уоллиса могут быть какими угодно: его индивидуальность – забота прессы и воображения. Аналогично странности в поведении его крестника рассматриваются чуть ли не как юродство, пока кто-то верит в чудеса от Дэвида. Идеи эти, правда, не новы и в кино неоднократно мелькали (вспомнить хотя бы фильм прошлого года «Чистое искусство» Рената Давлетьярова).

Кадр из фильма «Гиппопотам»

У почитания есть и обратная сторона. О ней в ленте тоже не забывают. Признание, как и его негативные формы, отторжение и жесткая критика у Дженкса лишь работают на повышение самооценки «одаренного», пребывающего в состоянии постоянной подпитки чрезмерным вниманием своего эго и веры в собственную уникальность и важность. В фильме «Гиппопотам» такое самолюбование разношерстных любимцев публики подкалывается, вплоть до того, что под вопросом оказывается статус искусства. Напрашивающиеся параллели между Дэвидом и его крестным отцом лишь подталкивают к подобным размышлениям.

Елена Громова

В российском прокате с 29 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Гиппопотам»