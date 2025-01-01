[первые строки]

[рассказчик]

Т. С. Элиот говорил, что задача литературы — превращать кровь в чернила. Я попытался. За восемь лет издал пять сборников стихов и кровоточил, как гемофилик. Потом, где-то по дороге, кровь наконец свернулась. Со временем корка превратилась в шрам, и теперь я почти не чувствую раны. Все артерии и вены высохли. Я больше не превращаю кровь в чернила. Сейчас я превращаю виски в журналистику. Стихи не писал с 1987 года.