Ted WallaceЕсли ты здесь, Ребекка, кто тогда правит Нарнией?
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Ted WallaceЧувствуя себя полным отстоем, меня вдруг осенило — я представил, как Дэвид расправляет крылья и улетает. Вот это был бы чудо, которое стоило бы расследовать.
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[первые строки]
Тед Уоллес[рассказчик]Т. С. Элиот говорил, что задача литературы — превращать кровь в чернила. Я попытался. За восемь лет издал пять сборников стихов и кровоточил, как гемофилик. Потом, где-то по дороге, кровь наконец свернулась. Со временем корка превратилась в шрам, и теперь я почти не чувствую раны. Все артерии и вены высохли. Я больше не превращаю кровь в чернила. Сейчас я превращаю виски в журналистику. Стихи не писал с 1987 года.