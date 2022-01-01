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Алая буква
Алая буква, 1972: актеры и роли
Der scharlachrote Buchstabe
Алая буква
1972 / Германия / Испания
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Алая буква, 1972: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вим Вендерс
Wim Wenders
В ролях
Зента Бергер
Ганс Кристиан Блех
Елена Самарина
Yelena Samarina
Йелла Роттлэндер
Уильям Лэйтон
William Layton
Альфредо Майо
Alfredo Mayo
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