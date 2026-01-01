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Марджори Марс Marjorie Mars
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Марджори Марс

Marjorie Mars

Дата смерти
1 января 1991
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Короткая встреча 8.0
Короткая встреча (1945)

Фильмография Марджори Марс

Жанр
Год
Короткая встреча 8
Короткая встреча Brief Encounter
мелодрама, драма 1945, Великобритания
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