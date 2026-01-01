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Фильмография
Марджори Марс
Marjorie Mars
Киноафиша
Персоны
Марджори Марс
Марджори Марс
Marjorie Mars
Дата смерти
1 января 1991
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.0
Короткая встреча
(1945)
Фильмография Марджори Марс
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
1945
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
8
Короткая встреча
Brief Encounter
мелодрама, драма
1945, Великобритания
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