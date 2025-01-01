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Киноафиша Фильмы Короткая встреча Цитаты из фильма Короткая встреча

Цитаты из фильма Короткая встреча

Fred Jesson Ты была так далеко.
Laura Jesson Да.
Fred Jesson Спасибо, что вернулась ко мне.
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Laura Jesson Так легко лгать, когда знаешь, что тебе безоговорочно доверяют. Так легко и так унизительно.
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Лаура Джессон [Сокровенные мысли] Это не может продолжаться. Это несчастье не может продолжаться. Я должна помнить об этом и пытаться сдерживаться. Ничто по-настоящему не длится вечно. Ни счастье, ни отчаяние. Даже жизнь не длится долго. Настанет время в будущем, когда мне будет всё равно, когда я смогу оглянуться назад и спокойно, с улыбкой сказать, какой я была глупой. Нет, нет, я не хочу, чтобы это время когда-нибудь наступило. Я хочу помнить каждую минуту, всегда, всегда до конца своих дней.
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Laura Jesson [думает про себя, глядя на мужа Фреда] Фред, дорогой Фред. Мне так много хочется тебе сказать. Ты — единственный в мире, кто обладает достаточной мудростью и нежностью, чтобы понять. Если бы это была чья-то другая история, а не моя. Но сейчас ты — единственный в мире, кому я никогда не смогу рассказать. Никогда-никогда. Потому что даже если бы я дождалась, когда мы станем старыми, старыми людьми, и тогда рассказала, ты всё равно оглянулся бы назад и испытал боль. А, дорогой, я не хочу, чтобы ты страдал. Видишь ли, мы счастливо женаты, и давай не будем об этом забывать. Это мой дом. Ты — мой муж. А мои дети уже спят наверху. Я счастливая жена — или была ей, до нескольких недель назад. Это весь мой мир, и этого достаточно, или, точнее, было достаточно до нескольких недель назад. Но, о Фред, я была так глупа. Я влюбилась. Я просто обычная женщина. Я не думала, что с обычными людьми могут случаться такие сильные чувства.
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Dr. Alec Harvey Простите меня?
Laura Jesson За что именно?
Dr. Alec Harvey За всё. За то, что встретил вас. За то, что вынул соринку из вашего глаза. За то, что полюбил вас. За то, что принес вам столько страданий.
Laura Jesson Я прощу вас, если вы простите меня.
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Dr. Alec Harvey Я так сильно тебя люблю. Люблю всем сердцем и всей душой.
Laura Jesson Я хочу умереть. Если бы только я могла умереть...
Dr. Alec Harvey Если бы ты умерла, ты бы забыла меня. А я хочу остаться в памяти.
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Laura Jesson [Сокровенные мысли] У меня не было никаких мыслей, только непреодолимое желание больше никогда ничего не чувствовать.
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Laura Jesson [Секретные мысли] Я представляла, как он держит меня на руках. Я воображала себя с ним в самых разных блистательных обстоятельствах. Это была одна из тех абсурдных фантазий, как у девушки, которую ухаживают и с которой женятся в мечтах.
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Dr. Alec Harvey Ты правда сможешь попрощаться? Никогда больше меня не увидишь?
Laura Jesson Да, если ты поможешь мне.
Dr. Alec Harvey Я люблю тебя, Лора. Буду любить всегда, до конца своих дней. Сейчас не могу смотреть на тебя — я знаю кое-что. Я знаю, что это начало конца. Не конца моей любви к тебе, а конца нашего вместе. Но ещё не сейчас, дорогая. Пожалуйста. Ещё не сейчас.
Laura Jesson Хорошо. Ещё не сейчас.
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Laura Jesson [говорит про Долли про себя] Хотелось бы, чтобы ты перестала говорить. Хотелось бы, чтобы ты перестала лезть и пытаться что-то узнать. Хотелось бы, чтобы тебя не было — нет, я не это имела в виду. Это было глупо и жестоко. Но я хочу, чтобы ты перестала говорить.
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Laura Jesson Разве не ужасно, когда люди хотят как лучше?
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Dr. Alec Harvey Я люблю тебя. Я люблю твои широко раскрытые глаза, твою улыбку, твою застенчивость и то, как ты смеёшься над моими шутками.
Laura Jesson [похныкивает] Пожалуйста, не надо.
Dr. Alec Harvey Я люблю тебя. Я люблю тебя. Ты тоже меня любишь. Бессмысленно притворяться, что этого не было — ведь было.
Laura Jesson Да, было. Я тоже не хочу никому ничего притворяться — ни тебе, ни кому другому. Но теперь придётся. Вот в чём беда. Не видишь? Вот что всё портит. Поэтому мы должны прекратить, здесь и сейчас, разговаривать так. Мы оба не свободны любить друг друга. Слишком много препятствий. Ещё есть время, если мы возьмём себя в руки и будем вести себя как разумные люди. Время ещё есть.
[Она заливается слезами]
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Dr. Alec Harvey Холодно?
Laura Jesson Нет, не особо
Dr. Alec Harvey Счастлива?
Laura Jesson Нет, не особо
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Laura Jesson Знаете, я думаю, что мы все должны вести себя совсем иначе, если бы постоянно жили в тёплом, солнечном климате. Мы не должны были бы быть такими замкнутыми, застенчивыми и сложными.
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Fred Jesson [разгадывает кроссворд] Ты поэт-зависимый. Посмотри, сможешь ли помочь мне с этим. Это Китс. «Когда вижу я на звездном ночном лице / Огромные облачные символы высокой _______». Что-то из семи букв.
Laura Jesson Романтика, думаю. Почти уверена. «Огромные облачные символы высокой романтики». Это будет в Оксфордской книге английской поэзии.
Fred Jesson Нет, я уверен, это правильно. Это сочетается с «бредом» и «Белуджистаном».
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Dr. Alec Harvey Звёзды могут менять свои пути, вселенная сгореть дотла, мир рухнуть вокруг нас, но Дональд Дак всегда останется.
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Dr. Alec Harvey [слышно, как в ресторане играет трио] Нужно создать Общество по защите музыкальных инструментов от жестокого обращения.
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Лаура Джессон [Сокровенные мысли] Я смотрела в окно этого вагона поезда в темноту и наблюдала, как мимо мелькали тусклые деревья и телеграфные столбы. И сквозь них я видела Алека и себя. Алека и меня, может быть, чуть моложе, чем сейчас, но так же влюблённых, и у нас ничего не мешает. Я видела нас в Париже, в ложах оперы. Оркестр настраивался. Потом мы были в Венеции, плыли по Гранд-каналу на гондоле, и над водой доносилась музыка мандолин. Я видела, как мы вместе путешествуем далеко-далеко. Во все те места, куда я всегда мечтала попасть. Я видела нас, опирающихся на перила корабля, смотрящих на море и звёзды. Стоящих на тропическом пляже при лунном свете, а над нами вздыхали пальмы. Потом пальмы превратились в побелевшие ивы у канала, прямо перед железнодорожным переездом. И все эти глупые мечты исчезли. Я вышла на станции Кетчворт, сдала билет и пошла домой, как обычно. Вполне трезво и без крыльев. Вообще без крыльев.
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Fred Jesson [Последнее слово]
[Лаура]
Fred Jesson Спасибо, что вернулась ко мне.
[Лаура плачет в объятиях Фреда]
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Dr. Alec Harvey Я имею в виду вот что... Все хорошие врачи в первую очередь должны быть энтузиастами. Они должны любить писателей и художников, священников, у них должно быть чувство призвания. Глубокое, бесчувственное желание делать добро.
Laura Jesson Да, я понимаю.
Dr. Alec Harvey Очевидно, что один способ предотвратить болезнь стоит как пятьдесят способов ее лечить. Вот тут и вступает в силу мой идеал. Профилактическая медицина на самом деле не имеет ничего общего с медициной. Она касается условий; условий жизни, гигиены и здравого смысла. Например, моя специализация — пневмокониоз.
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Fred Jesson Иди сядь у камина в библиотеке и расслабься. Может, поможешь мне с кроссвордом из "Таймс".
Laura Jesson У тебя самые странные представления о расслаблении.
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Laura Jesson [Тайные мысли] Та неделя была мучением. Я прожила её словно в трансе. Как странно, что ты не заметил, что живёшь в доме с чужим человеком.
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Dolly Messiter Дорогая, какой симпатичный мужчина. Кто же он такой? Правда, ты настоящая загадка. Я завтра утром позвоню Фреду и устрою небольшой переполох.
[Ха-ха]
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Laura Jesson Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как тот поезд ушёл со станции, унося его в темноту. Тогда я была счастлива.
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Laura Jesson Как я могу такое сказать? «Не спеши, я вполне счастлива». Если бы это было правдой. Наверное, никто не бывает по-настоящему счастлив. Но просто быть обычным довольным. Быть в мире с самим собой.
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Laura Jesson Цирк или пантомима?
Fred Jesson Ни то, ни другое. Мы их обоих порвём, запрем на чердаке и пойдем в кино вдвоём.
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Laura Jesson [Сокровенные мысли] У меня не было предчувствий. Но, наверное, они должны были быть. Всё казалось таким естественным и невинным.
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Johnnie, Second Soldier Если эти бутерброды приготовили сегодня утром, значит, ты — Ширли Темпл!
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Мертл Бэгот [шлёпает её по заднице] Альберт Годби, как ты смеешь!
Альберт Годби Я не смог удержаться!
Мертл Бэгот Ну, будь добр, держи руки при себе!
Альберт Годби Ах, ты краснеешь — ты так прекрасно выглядишь, когда злишься… словно мстительный ангел.
Мертл Бэгот Я покажу тебе мстительного ангела!... Вваливаешься сюда, позволяешь себе многое!
Альберт Годби Я думал в прошлый понедельник ты сказал, что не возражаешь против дружеского шлепка.
Мертл Бэгот Не важно, что было в прошлый понедельник... Я сейчас на работе. И подумай, что будет, если мистер Сондерс заглянет в окно.
Альберт Годби Если мистер Сондерс и посмотрит в окно, то пора уже, чтобы он увидел что-то стоящее.
Мертл Бэгот Тебе должно быть стыдно!
Альберт Годби Это всего лишь задор... не злись на меня.
Мертл Бэгот «Задор», говоришь? Выпей чай и помолчи.
Альберт Годби На самом деле, вся вина твоя.
Мертл Бэгот Не знаю, о чём ты говоришь!
Альберт Годби ...Я думал о сегодняшнем вечере?
Мертл Бэгот Если не научишься себя вести — вечера не будет. И других тоже.
Альберт Годби Дай поцелуй.
Мертл Бэгот Ни за что, дама может нас увидеть!
Альберт Годби Давай, быстренько через прилавок!
Мертл Бэгот Альберт, прекрати!
Альберт Годби [берёт её за руки] Давай!
Мертл Бэгот Отпусти меня немедленно, Альберт!
[он сбивает тарелку с чем-то]
Мертл Бэгот ...Посмотри, у меня бамберисов по всему полу!
Билл, Первый Солдат [Входит Билл] Как раз вовремя — или рожден в церковном притворе.
Мертл Бэгот Закрой рот и помоги мистеру Годби собрать эти пирожки! Давай же! Что стоишь, рот разинув?
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Laura Jesson [Сокровенные мысли] Совершив проступок, я вдруг почувствовала себя безбашенной и счастливой.
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Laura Jesson [Сокровенные мысли] Мы так весело провели время. Я чувствовала себя радостной, счастливой и словно освобождённой.
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Dr. Alec Harvey Ты знаешь, что произошло, не так ли?... Я влюбился в тебя.
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Dolly Messiter Есть ли у вас коньяк?
Myrtle Bagot Боюсь, уже нерабочее время.
Dolly Messiter О, да кто же откажется, если плохо?
Laura Jesson Со мной всё в порядке, честное слово.
Dolly Messiter Всего глоток коньячка — и ты как огурчик.
[к Мертл]
Dolly Messiter Пожалуйста.
Myrtle Bagot Ладно.
Dolly Messiter Сколько с меня?
Myrtle Bagot Десять пенсов, пожалуйста.
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Fred Jesson Какой бы ни был твой сон, он явно не был счастливым, правда?
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Dr. Alec Harvey Я просто говорю, что ты несложная.
Laura Jesson Наверное, быть простой — это хорошо, но звучит немного скучно.
Dr. Alec Harvey Ты никогда не могла быть скучной.
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Stephen Lynn, Alec's 'Friend' Я поражён твоей склонностью к фарсу, Алек. Такие выходки совершенно не нужны. В конце концов, мы много лет друзья, и я самый либеральный из людей.
Dr. Alec Harvey Мне очень жаль, Стивен. Уверен, вся эта ситуация кажется тебе необъяснимо вульгарной. На самом деле — вовсе нет.
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Margaret Jesson Но у меня день рождения в июне, а в июне не ставят пантомимы
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Laura Jesson Как ты можешь быть такой глупой?
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Лаура Джессон [Скрытые мысли] За обедом мы были очень весёлы и говорили о вполне обычных вещах.
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Laura Jesson [Сокровенные мысли] Вдруг я ощутила дикий прилив счастья.
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Laura Jesson Понимаю.
Dr. Alec Harvey Боюсь, нет.
Laura Jesson Ха-ха. Я пыталась выглядеть умной.
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Laura Jesson [Тайные мысли] Я быстро оглянулась по вагону, чтобы убедиться, что никто не смотрит на меня — словно они могли читать мои тайные мысли. Никто не смотрел. Кроме священника в противоположном углу. Я почувствовала, как у меня загораются щеки.
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Stephen Lynn, Alec's 'Friend' Женщины часто бывают довольно нервными созданиями, и атмосфера больницы их расстраивает.
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Laura Jesson [Скрытые мысли] Я долго шла пешком. Наконец, очутилась у военного мемориала. Знаешь, он совсем с другого конца города. Дождь совсем прекратился, и мне стало душно от жары. Я села на одну из скамеек. Никого вокруг не было, и я закурила сигарету. Знаю, ты не одобряешь, когда женщины курят на улице. Я тоже, честно говоря, но — я хотела успокоить нервы и подумала, что это поможет.
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Myrtle Bagot Берил, попроси мистера Годби подойти сюда на минутку, хорошо?
Beryl Walters, Tea Room Assistant Да, миссис Бэгот.
Bill, First Soldier А кого он ждет?
Myrtle Bagot Скоро увидишь! Идет сюда, дерзит мне!
Johnnie, Second Soldier Давай, мамаша, помоги.
Myrtle Bagot Я тебе сейчас помогу! Наглая ты, развязная!
Bill, First Soldier Кого ты наглецом назвала?
Myrtle Bagot Тебя! И я тебя попрошу уйти отсюда немедленно! Мешаете клиентам и создаете проблемы.
Johnnie, Second Soldier Эй, что за спешка? Что за спешка?
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Stephen Lynn, Alec's 'Friend' Знаешь, мой дорогой Алек, у тебя есть скрытые глубины, о которых я и не подозревал.
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Laura Jesson Вы обе такие непослушные. Вам давно пора было спать!
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Dr. Alec Harvey Вы бы очень возражали, если бы я пошёл с вами в кино?
Laura Jesson Ну, э...
Dr. Alec Harvey Я мог бы сесть внизу, а вы наверху.
Laura Jesson Наверху слишком дорого.
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Laura Jesson Это было так приятно. Я очень хорошо провела этот день.
Dr. Alec Harvey Я очень рад. И я тоже. Прошу прощения, что надоедал тебе этими медицинскими терминами.
Laura Jesson Я такая глупая и тупая, что не могу понять больше.
Dr. Alec Harvey Встретимся ещё?
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Doctor at Bobbie's Accident С ним всё в порядке, миссис Дженсен. Волноваться не о чем. Через несколько часов он будет как огурчик.
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Myrtle Bagot Извините, моя лицензия не позволяет мне продавать алкоголь вне установленного времени, и точка. Вы же не хотите, чтобы у меня были проблемы, правда?
Bill, First Soldier Дайте нам этот шанс, мадам. Это всё, что мы просим. Просто дайте нам шанс.
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Laura Jesson [Сокровенные мысли] Я пошла на главную улицу, нашла табачную лавку и позвонила тебе. Помнишь?
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Albert Godby Пошли вы оба отсюда.
Bill, First Soldier У нас есть право здесь оставаться сколько угодно.
Albert Godby Ты с#ка, я же сказал: пошли!
Johnnie, Second Soldier Слушайте, что это такое? Свободная страна или чёртова воскресная школа?
Albert Godby Я вас уже проверял у ворот. Ваш поезд на втором пути через минуту. Пошли!
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