Мертл Бэгот [шлёпает её по заднице] Альберт Годби, как ты смеешь!

Альберт Годби Я не смог удержаться!

Мертл Бэгот Ну, будь добр, держи руки при себе!

Альберт Годби Ах, ты краснеешь — ты так прекрасно выглядишь, когда злишься… словно мстительный ангел.

Мертл Бэгот Я покажу тебе мстительного ангела!... Вваливаешься сюда, позволяешь себе многое!

Альберт Годби Я думал в прошлый понедельник ты сказал, что не возражаешь против дружеского шлепка.

Мертл Бэгот Не важно, что было в прошлый понедельник... Я сейчас на работе. И подумай, что будет, если мистер Сондерс заглянет в окно.

Альберт Годби Если мистер Сондерс и посмотрит в окно, то пора уже, чтобы он увидел что-то стоящее.

Мертл Бэгот Тебе должно быть стыдно!

Альберт Годби Это всего лишь задор... не злись на меня.

Мертл Бэгот «Задор», говоришь? Выпей чай и помолчи.

Альберт Годби На самом деле, вся вина твоя.

Мертл Бэгот Не знаю, о чём ты говоришь!

Альберт Годби ...Я думал о сегодняшнем вечере?

Мертл Бэгот Если не научишься себя вести — вечера не будет. И других тоже.

Альберт Годби Дай поцелуй.

Мертл Бэгот Ни за что, дама может нас увидеть!

Альберт Годби Давай, быстренько через прилавок!

Мертл Бэгот Альберт, прекрати!

Альберт Годби [берёт её за руки] Давай!

Мертл Бэгот Отпусти меня немедленно, Альберт!

[он сбивает тарелку с чем-то]

Мертл Бэгот ...Посмотри, у меня бамберисов по всему полу!

Билл, Первый Солдат [Входит Билл] Как раз вовремя — или рожден в церковном притворе.