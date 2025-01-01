Мертл Бэгот
[шлёпает её по заднице]
Альберт Годби, как ты смеешь!
Альберт Годби
Я не смог удержаться!
Мертл Бэгот
Ну, будь добр, держи руки при себе!
Альберт Годби
Ах, ты краснеешь — ты так прекрасно выглядишь, когда злишься… словно мстительный ангел.
Мертл Бэгот
Я покажу тебе мстительного ангела!... Вваливаешься сюда, позволяешь себе многое!
Альберт Годби
Я думал в прошлый понедельник ты сказал, что не возражаешь против дружеского шлепка.
Мертл Бэгот
Не важно, что было в прошлый понедельник... Я сейчас на работе. И подумай, что будет, если мистер Сондерс заглянет в окно.
Альберт Годби
Если мистер Сондерс и посмотрит в окно, то пора уже, чтобы он увидел что-то стоящее.
Мертл Бэгот
Тебе должно быть стыдно!
Альберт Годби
Это всего лишь задор... не злись на меня.
Мертл Бэгот
«Задор», говоришь? Выпей чай и помолчи.
Альберт Годби
На самом деле, вся вина твоя.
Мертл Бэгот
Не знаю, о чём ты говоришь!
Альберт Годби
...Я думал о сегодняшнем вечере?
Мертл Бэгот
Если не научишься себя вести — вечера не будет. И других тоже.
Альберт Годби
Дай поцелуй.
Мертл Бэгот
Ни за что, дама может нас увидеть!
Альберт Годби
Давай, быстренько через прилавок!
Мертл Бэгот
Альберт, прекрати!
Альберт Годби
[берёт её за руки]
Давай!
Мертл Бэгот
Отпусти меня немедленно, Альберт!
[он сбивает тарелку с чем-то]
Мертл Бэгот
...Посмотри, у меня бамберисов по всему полу!
Билл, Первый Солдат
[Входит Билл]
Как раз вовремя — или рожден в церковном притворе.
Мертл Бэгот
Закрой рот и помоги мистеру Годби собрать эти пирожки! Давай же! Что стоишь, рот разинув?