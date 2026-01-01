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Эверли Грегг Everley Gregg
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Эверли Грегг

Everley Gregg

Дата рождения
26 октября 1903
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
9 июня 1959
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Короткая встреча 8.0
Короткая встреча (1945)
Пигмалион 7.9
Пигмалион (1938)

Фильмография Эверли Грегг

Короткая встреча 8
Короткая встреча Brief Encounter
мелодрама, драма 1945, Великобритания
Пигмалион 7.9
Пигмалион Pygmalion
драма, мелодрама, комедия 1938, Великобритания
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