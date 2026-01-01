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Фильмография
Эверли Грегг
Everley Gregg
Киноафиша
Персоны
Эверли Грегг
Эверли Грегг
Everley Gregg
Дата рождения
26 октября 1903
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
9 июня 1959
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.0
Короткая встреча
(1945)
7.9
Пигмалион
(1938)
Фильмография Эверли Грегг
8
Короткая встреча
Brief Encounter
мелодрама, драма
1945, Великобритания
7.9
Пигмалион
Pygmalion
драма, мелодрама, комедия
1938, Великобритания
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