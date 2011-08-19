То, что ее заводит, 2011

Действие фильма разворачивается в вымышленном норвежском городке Скуддехэймен, невероятно живописном, но безумно тоскливом. Главная героиня – пятнадцатилетняя Альма, крайне бурно переживающая пробуждение своей чувственности. Альма мечтает о физической близости с самым популярным мальчиком класса Артуром, а еще о том, чтобы сбежать в Техас и запретить в штате смертную казнь, но пока что ее приключения заканчиваются на звонках в службу секса по телефону и распитием пива на автобусной остановке.

Но вот однажды на вечеринке с Альмой и Артуром происходит крайне странный казус, который делает из героини изгоя даже в дружеском кругу. Теперь Альме предстоит пережить травлю со стороны класса и восстановить свою репутацию.

Норвежскую молодежную эротическую комедию “То, что ее заводит” сняла дебютантка большого кино Яннике Сюстад Якобсен, которая сама написала сценарий к фильму по мотивам популярной в Норвегии книги “Få Meg På, For Faen” писательницы и драматурга Олаг Нильсен. Главные роли исполнили молодые и малоизвестные Хелене Бергсхольм, Малин Бьерховде, Беата Стефринг и Матиас Мюрен.