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То, что ее заводит То, что ее заводит
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Få meg på, for faen

То, что ее заводит, 2011

2011 / Норвегия
4.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Действие фильма разворачивается в вымышленном норвежском городке Скуддехэймен, невероятно живописном, но безумно тоскливом. Главная героиня – пятнадцатилетняя Альма, крайне бурно переживающая пробуждение своей чувственности. Альма мечтает о физической близости с самым популярным мальчиком класса Артуром, а еще о том, чтобы сбежать в Техас и запретить в штате смертную казнь, но пока что ее приключения заканчиваются на звонках в службу секса по телефону и распитием пива на автобусной остановке.

Но вот однажды на вечеринке с Альмой и Артуром происходит крайне странный казус, который делает из героини изгоя даже в дружеском кругу. Теперь Альме предстоит пережить травлю со стороны класса и восстановить свою репутацию.

Норвежскую молодежную эротическую комедию “То, что ее заводит” сняла дебютантка большого кино Яннике Сюстад Якобсен, которая сама написала сценарий к фильму по мотивам популярной в Норвегии книги “Få Meg På, For Faen” писательницы и драматурга Олаг Нильсен. Главные роли исполнили молодые и малоизвестные Хелене Бергсхольм, Малин Бьерховде, Беата Стефринг и Матиас Мюрен.

  • “То, что ее заводит” – дебют Яннике Сюстад Якобсен в полнометражном кино. К моменту производства Якобсен, изучавшая киноискусство в Пражской киноакадемии FAMU и Международной киношколе в Лондоне, сняла лишь нескольких документальных и короткометражных фильмов.
  • Премьерный показ картины прошел на фестивале Трайбека в США 20 апреля 2011 года, где получил награду в номинации “Лучший сценарий”.
  • Российская премьера фильма состоялась 29 марта 2012 года. Кассовые сборы в России пополнили общемировые сборы (1,7 миллиона долларов) на 20 841 доллар.
  • Картину снимали в Норвегии – в муниципалитете Сауда, коммуне Сульдал, городах Йельмеланн и Осло.
  • Картина получила приз за “Лучший дебютный фильм” на Римском кинофестивале 2011 года, а кинофестиваль в Карловых Варах 2011 включил Яннике Сюстад Якобсен в список “Десяти европейских кинорежиссеров, фильмы которых надо посмотреть”. Также в 2012 году “То, что ее заводит” был отмечен наградой в категории “Лучший европейский дебютный фильм” на кинофестивале фильмов о любви в Монсе, Бельгия.
  • Кинокритик Лидия Маслова из издания “Коммерсантъ” признала картину “прямым наследником” шведского фильма “Покажи мне любовь” (1998).
  • Яннике Сюстад Якобсен и Хелене Бергсхольм были удостоены награды Global Film Can и Rising Young Talent Global Film Can на кинофестивале Уильяма и Мэри в Вирджинии, США, 2013.
  • Бюджет фильма составил 17,5 миллионов норвежских крон.
  • Кастинг на роль подростков проводили в небольшом норвежском городке, похожем на тот, что изображен в фильме. Исполнителей главных ролей искали на местных актерских курсах.
  • Большинство из актеров получили сценарий лишь незадолго до начала съемок.
  • На норвежском кинофестивале Amanda Awards 2012 картина получила награды как “Лучший фильм в кинопрокате” и за “Лучшую операторскую работу”.
  • Фильм вызвал протесты в консервативном южном штате Алабама. Совет по делам искусств города Тускалусы снял картину с проката в одном из местных кинотеатров под давлением двух пасторов из городских протестантских церквей. Только после того, как власти Тускалусы заверили совет, что демонстрация спорного фильма не отразится на его финансировании, исполнительный директор Сэнди Вулф решила все-таки показать фильм. В то же время норвежские газеты христианской направленности отозвались о фильме Якобсен положительно.
  • Яннике Сюстад Якобсен признавалась, что наградила Альму своими собственными чертами характера, в том числе наивной юношеской романтичностью.

Альме 15 лет, ее самые заводные годы проходят в захолустном норвежском городке. Здесь тишина, покой и овечки на лугах — кошмар для барышни с чрезвычайно развитым воображением и непрекращающимся гормональным взрывом. Неудивительно, что Альма полностью погрузилась в эротические мечты, подогреваемые телефонной службой «Дикие и горячие фантазии». И только мама возвращает Альму к реальности, когда видит счета за «секс по телефону»!

4.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 29 марта 2012
Премьера в мире 19 августа 2011
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Янникке Систад Якобсен
В ролях
Генриетта Стинстрап
Джулия Баке-Виг
Хелене Бергсхолм
Матиас Мирен
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
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