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TheatreHD: Женщина, не стоящая внимания
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A Woman of No Importance

TheatreHD: Женщина, не стоящая внимания, 2017

2017 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Обладательница премии Лоуренса Оливье Ив Бэст («Луна для пасынков судьбы», «Гедда Габлер») и номинантка на премию BAFTA Энн Рейд («Последнее танго в Галифаксе») исполняют главные роли в классической постановке пьесы Оскара Уайльда, которая открывает cезон Оскара Уайльда в кино театральной компании Classis Spring, новой труппы Доминика Дромгула, бывшего художественного руководителя театра «Глобус». Серьезная молодая американка, английский лорд с подмоченной репутацией и невинный юноша оказываются в числе гостей на декадентском домашнем вечере среди карикатурных и гротескных персонажей. По соседству живет женщина, скрывающая давний секрет. Смелый сплав остроумной комедии нравов и ибсеновской драмы, впервые поставленный на театральной сцене в 1893-м году, сигнализировал о появлении нового уверенного голоса в хоре театральных драматургов, высказывания которого не только удовлетворили тогдашнюю консервативную публику, но и не теряют актуальности до сих пор.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Доминик Дромгул
В ролях
Ив Бэст
Энн Рейд
Энн Рейд
Элеанор Брон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Женщина, не стоящая внимания 1 постер
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