Henry GirardЯ не плохой человек, но в некоторых ситуациях я вынужден спросить себя: «Что бы сделал плохой человек?»
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David Packouz[С самого начала фильма, когда персонаж Майлза Теллера, Дэвид Пэкауз, рассказывает на фоне кадров с солдатами на войне и показываются цены на снаряжение бойца]Что ты знаешь о войне? Тебе скажут, что это про патриотизм, демократию... или какую-то хрень про то, что другой парень ненавидит нашу свободу. Но хочешь знать, о чём это на самом деле? Что ты видишь? Парня из Арканзаса, который выполняет свой патриотический долг, защищая страну? Я вижу шлем, огнеупорные перчатки, бронежилет и М16. Я вижу 17 500 долларов. Вот сколько стоит экипировать одного американского солдата. Более двух миллионов солдат сражались в Ираке и Афганистане. Американскому налогоплательщику это обходилось в 4,5 миллиарда долларов каждый год только на оплату кондиционеров для этих войн. Вот что такое война на самом деле. Война — это экономика. Кто говорит иначе, тот либо замешан, либо тупой.
Efraim DiveroliТочно. А потом одна мама пожаловалась? И теперь дают маленькие призы всем, чтобы никто не обижался? Даже тому толстому отст#л#му мальчику. Робби Фридман получил свой. Вот примерно то же самое происходит здесь.
Efraim DiveroliПентагон облажался, когда восстанавливали иракскую армию. Все контракты без тендера отдали пацанам Чейни, и их поймали. Тогда Буш начал эту инициативу, чтобы всё было по-честному — теперь каждый заказ Пентагона, каждое ружьё, каждая граната, каждая пуля выставляются на торги для малого бизнеса. Конечно, большие игроки всё равно получают главные призы. Но Пентагон обязан давать маленькие призы всем Робби Фридманам мира.