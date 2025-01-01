[С самого начала фильма, когда персонаж Майлза Теллера, Дэвид Пэкауз, рассказывает на фоне кадров с солдатами на войне и показываются цены на снаряжение бойца]

Что ты знаешь о войне? Тебе скажут, что это про патриотизм, демократию... или какую-то хрень про то, что другой парень ненавидит нашу свободу. Но хочешь знать, о чём это на самом деле? Что ты видишь? Парня из Арканзаса, который выполняет свой патриотический долг, защищая страну? Я вижу шлем, огнеупорные перчатки, бронежилет и М16. Я вижу 17 500 долларов. Вот сколько стоит экипировать одного американского солдата. Более двух миллионов солдат сражались в Ираке и Афганистане. Американскому налогоплательщику это обходилось в 4,5 миллиарда долларов каждый год только на оплату кондиционеров для этих войн. Вот что такое война на самом деле. Война — это экономика. Кто говорит иначе, тот либо замешан, либо тупой.