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Киноафиша Фильмы Парни со стволами Цитаты из фильма Парни со стволами

Цитаты из фильма Парни со стволами

Henry Girard Я не плохой человек, но в некоторых ситуациях я вынужден спросить себя: «Что бы сделал плохой человек?»
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David Packouz [С самого начала фильма, когда персонаж Майлза Теллера, Дэвид Пэкауз, рассказывает на фоне кадров с солдатами на войне и показываются цены на снаряжение бойца] Что ты знаешь о войне? Тебе скажут, что это про патриотизм, демократию... или какую-то хрень про то, что другой парень ненавидит нашу свободу. Но хочешь знать, о чём это на самом деле? Что ты видишь? Парня из Арканзаса, который выполняет свой патриотический долг, защищая страну? Я вижу шлем, огнеупорные перчатки, бронежилет и М16. Я вижу 17 500 долларов. Вот сколько стоит экипировать одного американского солдата. Более двух миллионов солдат сражались в Ираке и Афганистане. Американскому налогоплательщику это обходилось в 4,5 миллиарда долларов каждый год только на оплату кондиционеров для этих войн. Вот что такое война на самом деле. Война — это экономика. Кто говорит иначе, тот либо замешан, либо тупой.
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Efraim Diveroli Когда правда кому-нибудь когда-нибудь помогала?
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Efraim Diveroli Все дерутся за один и тот же кусок, а крошки игнорируют. Я живу на крошках. Как крыса.
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Efraim Diveroli [проходя без очереди в аэропорту в Иордании с Дэвидом] Извините. Не волнуйтесь, я должен пройти первым, я же американец.
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Efraim Diveroli Наши «Беретты» конфисковали на иорданской таможне.
David Packouz Что? Почему?
Efraim Diveroli Да хрен его знает, Дэвид! Я из школы сбежал ещё до того, как там начали преподавать международную дипломатию!
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Efraim Diveroli Вся прибыль — в нюансах.
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David Packouz [За кадром] Нас называют военными псами. Подонками, которые зарабатывают на войне, даже не ступая на поле боя. Это должно было быть оскорблением, но... нам это даже понравилось.
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Дэвид Пакуц Я думал, ты говорил, что продаёшь изъятое оружие всяким стрелкам через интернет.
Эфраим Дайвероли Больше нет. Теперь я продаю только одному стрелку.
Дэвид Пакуц Да ну? Какому именно?
Эфраим Дайвероли Американской армии, м#т#р! Хочешь покурить?
[Звучит песня "Jump Around" от House of Pain]
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David Packouz Короче, я не понимаю. Если есть целая оборонная индустрия, зачем Пентагону что-то у вас покупать?
Efraim Diveroli Они не хотят, но вынуждены. Помнишь детскую лигу? В конце сезона давали большой приз MVP, и всегда один ребёнок выигрывал?
David Packouz Да, Эван Тэлбот.
Efraim Diveroli Точно. А потом одна мама пожаловалась? И теперь дают маленькие призы всем, чтобы никто не обижался? Даже тому толстому отст#л#му мальчику. Робби Фридман получил свой. Вот примерно то же самое происходит здесь.
David Packouz Я всё ещё не понимаю, чувак.
Efraim Diveroli Пентагон облажался, когда восстанавливали иракскую армию. Все контракты без тендера отдали пацанам Чейни, и их поймали. Тогда Буш начал эту инициативу, чтобы всё было по-честному — теперь каждый заказ Пентагона, каждое ружьё, каждая граната, каждая пуля выставляются на торги для малого бизнеса. Конечно, большие игроки всё равно получают главные призы. Но Пентагон обязан давать маленькие призы всем Робби Фридманам мира.
David Packouz Значит, по сути, ты — толстый отст#л#й мальчик.
Efraim Diveroli Бро, я самый толстый и самый отст#л#й.
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Efraim Diveroli [подражая армейскому офицеру при разговоре с продавцом оружия по телефону] Вы продолжайте поставлять оружие, а мы будем уничтожать плохих парней. Да благословит вас Бог.
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Efraim Diveroli Ирак — круто. Думаю, прикупить там квартиру.
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Efraim Diveroli Думаю, тебе стоит пойти работать ко мне.
David Packouz Я против этой войны
Efraim Diveroli Дело не в том, чтобы быть за войну. Дело в том, чтобы быть за деньги.
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News Anchor А теперь к вопросу, на который нет однозначного ответа. Как двум двадцатилетним парням удалось получить контракт Пентагона на триста миллионов долларов?
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David Packouz Ты серьезно хочешь поехать в Багдад?
Efraim Diveroli Дэвид, мы торговцы оружием. Пошли торговать оружием.
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Efraim Diveroli Да благословит Бог Америку Дика Чейни!
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