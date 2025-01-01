MattМедельин — это время, когда одна группа контролировала весь наркобизнес, обеспечивая порядок, который мы могли контролировать. И пока кто-то не найдёт способ убедить 20% населения перестать нюхать и курить эту дрянь, порядок — это максимум, на что мы можем рассчитывать. А то, что ты видел там наверху, — это Алехандро, который пытается вернуть этот порядок.
Kate MacerАлехандро работает на чертов картель Колумбии.
MattОн работает на конкурентов. Алехандро работает на всех, кто укажет ему на тех, кто его создал. Нас. Их. Любого, кто отпустит его на свободу. Чтобы он мог найти того, кто отрубил голову его жене и бросил его дочь в кислоту. Да. С этим нам и приходится иметь дело.
Alejandro[стреляет в Кейт в её бронежилете]Больше не смей на меня направлять оружие.
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Phil Coopers[уверяя Кейт]Советники вроде Мэтта появляются, они взбалтывают ситуацию, заставляют преступников нервничать и делать ошибки. Так мы собираем дела против тех, кто действительно влияет на эту борьбу. Когда они нервничают, когда перестают доверять своим командам, когда переводят деньги — вот тогда есть шанс нанести удар. Вот для чего нужны такие люди, как Мэтт.
Dave JenningsКейт, это не то, что я придумал сам. У меня нет полномочий нанимать советников, разрешать совместные операции или перебрасывать агентов с военных баз. Ты меня понимаешь? Эти решения принимают далеко отсюда, люди, избранные на должности, а не назначенные. Так что, если ты боишься выйти за рамки, я тебе говорю — нет, не выходишь. Границы сместились.
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Kate MacerЯ просто пыталась переспать с моим киллером.
AlejandroНет, он не убийца. Он просто хотел узнать, что ты знаешь. Они охотятся за нами, не за тобой.
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Title CardСлово «Сикарио» происходит от зелотов Иерусалима — убийц, которые охотились на римлян, вторгшихся в их землю. В Мексике «Сикарио» значит наёмный убийца.
AlejandroТы выглядишь как маленькая девочка, когда боишься.
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AlejandroФаусто Аларкон "Палач". Каждый день через эту границу люди похищаются или убиваются по его приказу или с его благословения. Найти его — всё равно что открыть вакцину. Ты понимаешь, насколько это важно?
MattПросто слушай Алехандро, и если он скажет что-то сделать — делай.
Kate MacerУ меня нет полномочий выполнять приказы Алехандро! Особенно в Мексике!
MattЛадно. Тогда оставайся здесь. Но тебе же этого не хочется, верно?
Kate MacerЯ просто хочу понять, во что я ввязываюсь.
MattКейт, ты сама вызвалась сесть в этот поезд, потому что... понимаешь, что в Финиксе ты ничего не делаешь. Да, ты просто убираешь хреновину. Через полгода каждый дом, который ты обыщешь, будет начинён взрывчаткой. Ты хочешь найти тех, кто за этим стоит? Да или нет?
Dave JenningsОна руководит нашей группой по реагированию на похищения уже три года. Мы закаляли её с самого начала, и она ни разу не моргнула. Она на передовой. Никто не будет счастливее Кейт, чем видеть, как этих ребят ловят.
Kate MacerБоже мой. Боже мой, ты просто палишь повсюду... и да, конечно, вокруг одни чёртовы мирные жители. Я не солдат! Это не моё дело!
MattЭй, эй, эй. Не стоит себя недооценивать, ладно? Реджи дома, потому что я знаю, что он к этому не был готов. Но ему лучше быстро собраться, потому что это — будущее, Кейт! Хуарес — это то, что случается, когда они упрямо держатся.
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Reggie WayneЗнаешь, я раньше в Ираке видел таких, как Мэтт. С этими ребятами надо быть осторожным. ЦРУ не должно работать по эту сторону забора.
BurnettНасколько хорошо вы знакомы с операциями Мануэля Диаса?
Kate MacerЕго компания, Sun Oasis, владеет примерно 80 объектами недвижимости, выставленными на торги. У него есть и другие легальные бизнесы. Эм... но ходят слухи, что он связан с одним из мексиканских картелей.
BurnettМануэль Диас работает на картель Соноры. Скорее всего, он их старший член в США.