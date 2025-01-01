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Киноафиша Фильмы Убийца Цитаты из фильма Убийца

Цитаты из фильма Убийца

[последние слова]
Alejandro Тебе стоит перебраться в маленький городок, где ещё есть закон. Здесь ты не выживешь. Ты не волк. А это теперь страна волков.
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Alejandro Ты спрашиваешь меня, как работает часы. Пока что просто следим за временем.
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Alejandro Твоим американским ушам здесь ничего не будет понятно, и ты будешь сомневаться во всём, что мы делаем, но в конце концов ты всё поймёшь.
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Alejandro [на испанском] Пора встретиться с Богом.
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Fausto Alarcon Ты думаешь, что люди, которые посылают тебя сюда, чем-то отличаются? От кого, по-твоему, мы учились?
Fausto Alarcon [С насмешкой] Печальный адвокат!
Fausto Alarcon Твоя жена... ты думаешь, ей будет... гордо видеть, кем ты стал?
Alejandro Не забывай про мою дочь.
Fausto Alarcon [По-испански] О да... твоя маленькая.
Fausto Alarcon [По-испански] Это не было лично.
Alejandro [По-испански] Это было для меня.
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Matt Медельин — это время, когда одна группа контролировала весь наркобизнес, обеспечивая порядок, который мы могли контролировать. И пока кто-то не найдёт способ убедить 20% населения перестать нюхать и курить эту дрянь, порядок — это максимум, на что мы можем рассчитывать. А то, что ты видел там наверху, — это Алехандро, который пытается вернуть этот порядок.
Kate Macer Алехандро работает на чертов картель Колумбии.
Matt Он работает на конкурентов. Алехандро работает на всех, кто укажет ему на тех, кто его создал. Нас. Их. Любого, кто отпустит его на свободу. Чтобы он мог найти того, кто отрубил голову его жене и бросил его дочь в кислоту. Да. С этим нам и приходится иметь дело.
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Fausto Alarcon Не при моих пацанах.
Alejandro [стреляет в жену и детей] Давай, доедай...
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Alejandro Давай, доедай свою еду.
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Alejandro [стреляет в Кейт в её бронежилете] Больше не смей на меня направлять оружие.
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Phil Coopers [уверяя Кейт] Советники вроде Мэтта появляются, они взбалтывают ситуацию, заставляют преступников нервничать и делать ошибки. Так мы собираем дела против тех, кто действительно влияет на эту борьбу. Когда они нервничают, когда перестают доверять своим командам, когда переводят деньги — вот тогда есть шанс нанести удар. Вот для чего нужны такие люди, как Мэтт.
Dave Jennings Кейт, это не то, что я придумал сам. У меня нет полномочий нанимать советников, разрешать совместные операции или перебрасывать агентов с военных баз. Ты меня понимаешь? Эти решения принимают далеко отсюда, люди, избранные на должности, а не назначенные. Так что, если ты боишься выйти за рамки, я тебе говорю — нет, не выходишь. Границы сместились.
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Kate Macer Я просто пыталась переспать с моим киллером.
Alejandro Нет, он не убийца. Он просто хотел узнать, что ты знаешь. Они охотятся за нами, не за тобой.
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Title Card Слово «Сикарио» происходит от зелотов Иерусалима — убийц, которые охотились на римлян, вторгшихся в их землю. В Мексике «Сикарио» значит наёмный убийца.
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Kate Macer Ты использовала меня как приманку.
Matt Нет, ты сама была приманкой.
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Kate Macer [после незаконной перестрелки] Что я здесь делаю?
Matt Ты тут для того, чтобы мы могли потрясти дерево и посеять хаос. Вот в чём суть! А пока впитывай всё, что видишь. Учись! Вот зачем ты здесь.
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Matt Ты увидел то, чего видеть не должен был.
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Matt [после допроса Теда] Знаешь, в чём прелесть того, что ты весь в синяках? Никто не заметит ещё пару царапин.
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Kate Macer Мы едем в Тусон?
Matt Да, тебе надо научиться спать в самолёте. Они меня пропустят на базу, если понадобится подвезти, да?
Reggie Wayne [обращаясь к Кейт, когда они приближаются] Всё в порядке?
Matt Она в порядке.
Reggie Wayne Я тебя не спрашивал.
Matt А я всё равно ответил...
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Alejandro Ты выглядишь как маленькая девочка, когда боишься.
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Alejandro Фаусто Аларкон "Палач". Каждый день через эту границу люди похищаются или убиваются по его приказу или с его благословения. Найти его — всё равно что открыть вакцину. Ты понимаешь, насколько это важно?
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Kate Macer Какова наша задача?
Matt [улыбается] Переиграть по полной.
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Reggie Wayne [сидят в баре] Посмотри на себя. У тебя брови в полном беспорядке.
Kate Macer [прячет лицо] Нет, это не так!
Reggie Wayne Они как гусеницы, словно дикие звери. Ты худеешь.
Kate Macer Я ем.
Reggie Wayne Посмотри на себя. Что, одна футболка в неделю? Хотя бы за личной гигиеной следи, а?
Kate Macer Ты звучишь как моя мать.
Reggie Wayne Может, я и есть твоя мать. Сначала личная гигиена, потом — магазин.
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Reggie Wayne Это спецназ. Мы врываемся?
Matt Нет. Вы как-то не в форме для этого.
Reggie Wayne Вот почему ты нам не сказал?
Matt Да вы вчера к папочке бежали плакаться, а мы не хотим, чтобы он всё знал.
Kate Macer Да брось, ну нафиг.
Matt Ладно, дадим вам дополнительное снаряжение.
Kate Macer У нас в машине есть тактическое снаряжение.
Matt Отлично. Вы останетесь сзади, когда приедем, хорошо?
Kate Macer Тогда зачем мы едем?
Matt Потому что ЦРУ не может работать на территории США без поддержки местных спецслужб. Я же говорил, что вы будете полезны.
Kate Macer Вот так вот. Вот почему я здесь.
Matt Да, вот почему ты здесь. Если найдём наркотики, вы их конфискуете. Сегодня будет большой день.
Kate Macer Нереально!
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Alejandro Добро пожаловать в Хуарес
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Reggie Wayne Ладно, порядок. Только не держи нас в неведении.
Alejandro Ты боишься темноты?
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Reggie Wayne Есть "в темноте", а есть то, как ты с нами обращаешься. Я хочу знать цель операции, или я ухожу, точка.
Matt Тогда уходи. Я не просил тебя здесь быть.
[указывает на Кейт]
Matt Она просила.
Kate Macer Я тоже ухожу.
Matt Что хочешь знать?
Reggie Wayne Всё.
Matt Чёртовы юристы. Ладно. Гильермо рассказал нам про туннель к востоку от Ногалеса, возле Сасабе. Теперь мы пытаемся выяснить, какие районы рядом обходят мигранты, чтобы найти туннель. Так понятнее?
Reggie Wayne А Гильермо — это кто...
Kate Macer Гильермо просто сказал тебе, где находится туннель для наркотиков? Просто сказал?
Matt У Гильермо не было другого выбора. Если мы его вернём обратно через границу — он мёртвый человек. А так он проведёт следующие 30 лет в американской тюрьме в относительной безопасности.
Reggie Wayne Просто скажи нам правду, чувак.
Matt Мы создадим столько шума, что Мануэль Диас вызовут обратно в Мексику к своему боссу. Вот в чём правда.
Reggie Wayne А потом?
Matt А потом мы узнаем, где его босс.
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Kate Macer Он из ЦРУ? Ты?
Matt Он советник Министерства обороны, как и я.
Kate Macer Нет, не он.
Matt Просто слушай Алехандро, и если он скажет что-то сделать — делай.
Kate Macer У меня нет полномочий выполнять приказы Алехандро! Особенно в Мексике!
Matt Ладно. Тогда оставайся здесь. Но тебе же этого не хочется, верно?
Kate Macer Я просто хочу понять, во что я ввязываюсь.
Matt Кейт, ты сама вызвалась сесть в этот поезд, потому что... понимаешь, что в Финиксе ты ничего не делаешь. Да, ты просто убираешь хреновину. Через полгода каждый дом, который ты обыщешь, будет начинён взрывчаткой. Ты хочешь найти тех, кто за этим стоит? Да или нет?
Kate Macer [тихо] Да.
Matt Да?
Kate Macer [громче] Да!
Matt С этого мы и начнём.
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Dave Jennings Она руководит нашей группой по реагированию на похищения уже три года. Мы закаляли её с самого начала, и она ни разу не моргнула. Она на передовой. Никто не будет счастливее Кейт, чем видеть, как этих ребят ловят.
Burnett Так, значит, она крутая бойца.
Dave Jennings Сегодня у неё пятый О.И.С.
Matt Пять и ноль — неплохо для новичка. Она никогда не работала по делам?
Dave Jennings С первого дня выбивает двери.
Matt Она мне уже нравится. А партнёр? Был в деле?
Phil Coopers Он с нами всего восемнадцать месяцев.
Matt Какой у него бэкграунд?
Dave Jennings Умный парень. Стипендия ROTC в Мэриленде, служба в Ираке, юрфак в UNC. Он зелёный, но толковый.
Matt В этом деле юристов не надо. Просто дайте девчонку.
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Dave Jennings Кейт, ты должна добровольно войти в межведомственную оперативную группу. Хорошо подумай, прежде чем отвечать. Хочешь быть частью этого?
Kate Macer У нас будет возможность добраться до тех, кто виновен в сегодняшнем?
Matt До тех, кто действительно виновен в сегодняшнем, да.
Kate Macer Я вызваюсь.
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Matt Эй, Кейт, у тебя есть знакомые в спецназе Финикса?
Kate Macer Ага, мы их постоянно привлекаем для штурмов.
Matt Отлично, потому что нам нужна их помощь.
Kate Macer Для чего?
Matt Мы собираемся тронуть кошелёк Мануэля Диаса.
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Matt Ты не думал, что мы тебя сюда приведём, правда?
Guillermo Я не говорю по-английски.
Matt Не говоришь по-английски? Обожаю, когда они говорят «не говорю по-английски». Знаешь, я привёл твоего старого приятеля. Уверен, ты с ним поговоришь.
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Dave Jennings Министерство юстиции хочет советников, которые будут работать с картелями, преследующими мистера Диаса. Это Мэтт Грейвер. Он возглавит команду.
Kate Macer Это же теперь отдел убийств Финикса?
Matt Нет, мы немного расширяем рамки расследования.
Phil Coopers Ты будешь связным.
Kate Macer Что это значит?
Dave Jennings Им нужен агент с тактическим опытом, как у тебя.
Burnett Госдеп забирает агента с места событий, который специализируется на реагировании на обострение деятельности картелей. Ты войдёшь в команду. Встретишь их в Люке, э-э, завтра?
Matt Послезавтра. Рано утром.
Kate Macer Военная база?
Matt Да, поедем к Гильермо.
Kate Macer Брат Диаса?
Matt Именно он.
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Steve Forsing [в миссии в Мексику они слышат выстрелы] Слышишь? Это не петарды.
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Alejandro [Кейт кажется нервной во время миссии в Мексике] Здесь ничего не случится. Если они что-то замутят, то уже на границе. Следи за полицией штата — они не всегда хорошие ребята.
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Matt [после перестрелки с солдатами мексиканского картеля] Чуть с ума не сошёл, а?
Kate Macer С ума? Да, да, это было чёртовски незаконно. Хочешь начать войну? Ты — чёртов шпион! И он тоже! Господи, кто вообще этот тип?
Matt Говорил же, можешь тут остаться.
Kate Macer Боже мой. Боже мой, ты просто палишь повсюду... и да, конечно, вокруг одни чёртовы мирные жители. Я не солдат! Это не моё дело!
Matt Эй, эй, эй. Не стоит себя недооценивать, ладно? Реджи дома, потому что я знаю, что он к этому не был готов. Но ему лучше быстро собраться, потому что это — будущее, Кейт! Хуарес — это то, что случается, когда они упрямо держатся.
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Reggie Wayne Знаешь, я раньше в Ираке видел таких, как Мэтт. С этими ребятами надо быть осторожным. ЦРУ не должно работать по эту сторону забора.
Kate Macer Он советник Пентагона.
Reggie Wayne Ты правда в это веришь? Тебе нужен кто-то, кто прикроет спину, потому что я клянусь — они этого не делают.
Kate Macer Знаешь, мы даже не царапаем поверхность, делая то, что делаем. А они — да.
Reggie Wayne М-м. Ну, ты уж точно выбрал уб###ов, чтобы показать нам.
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Kate Macer Ты когда-нибудь была там?
Alejandro Я работал в Хуаресе.
Kate Macer На DEA?
Alejandro Нет.
Kate Macer На кого?
Alejandro На Мексику. Я был прокурором.
Kate Macer Ты не американец?
Alejandro Нет.
Kate Macer На кого теперь работаешь?
Alejandro Куда пошлют — туда и иду.
Kate Macer Откуда тебя послали?
Alejandro Картахена.
Kate Macer Колумбия.
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Reggie Wayne [Кейт узнаёт, почему её назначили в оперативную группу] Кейт, да брось ты их. П#зд# эти люди, чувак. С самого начала они нами пользовались. Нам не обязательно это делать.
Kate Macer Мне нужно знать, зачем они нас использовали.
Reggie Wayne Какая разница, зачем!
Kate Macer Разница есть!
Reggie Wayne Я говорю — уходим. Уходим и пусть они сами разгребают эту всю х#рню.
Kate Macer Нет. Я должна знать.
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Burnett Насколько хорошо вы знакомы с операциями Мануэля Диаса?
Kate Macer Его компания, Sun Oasis, владеет примерно 80 объектами недвижимости, выставленными на торги. У него есть и другие легальные бизнесы. Эм... но ходят слухи, что он связан с одним из мексиканских картелей.
Burnett Мануэль Диас работает на картель Соноры. Скорее всего, он их старший член в США.
Matt Что вы знаете о его брате?
Kate Macer Я не знал, что у него есть брат.
Matt Гильермо. Его брата зовут Гильермо. Вы что-нибудь знаете о его кузене?
Kate Macer Я и не подозревала, что у него есть и такой. В его деле об этом ничего нет.
Burnett Его кузен — Фаусто Аларкон.
Kate Macer Не знаю, кто это.
Matt Никто не знает. Он вне системы.
Burnett Он третий по значимости в картеле Соноры.
Kate Macer Это не моя сфера, сэр. Это...
Burnett Как я уже говорил, агент Макер не работает с наркотиками. Она руководит группой по реагированию на похищения.
Matt Вы замужем?
Kate Macer Я замужем?
Matt У вас есть муж?
Kate Macer В разводе.
Matt Дети?
Kate Macer Нет. Что-то ещё?
Phil Coopers Нет. Спасибо, Кейт. Если не возражаете, подождите, пожалуйста, снаружи.
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Dave Jennings [во время рейда в стенах дома были обнаружены мёртвые тела] Это один из домов, принадлежащих Мануэлю Диасу?
Kate Macer Связать с ним никак не можем, но дом на нём.
Dave Jennings Чёрт побери.
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Alejandro Каждую ночь вы убиваете семьи. И всё же, ты здесь ужинаешь. Сегодняшний вечер не должен быть исключением.
Fausto Alarcon Думаешь, люди, которые тебя сюда послали, чем-то отличаются? От кого ты, как ты думаешь, этому научился? От скорбящего юриста? Твоя жена, ты думаешь, она гордилась бы тем, кем ты стал?
Alejandro Не забывай про мою дочь.
Fausto Alarcon [на испанском] А, да. Твоя маленькая девочка. Это было не лично.
Alejandro [на испанском] Для меня это лично.
Fausto Alarcon Не при моих пацанах.
Alejandro Пора встретиться с Богом.
Alejandro Давай, заканчивай свой ужин.
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Reggie Wayne Тебе бы новый бюстгальтер, женщина.
Kate Macer Список того, что мне нужно.
Reggie Wayne Я просто говорю, знаешь, что-нибудь красивое, кружевное.
Kate Macer Да, давно никто меня в бюстгальтере не видел, кроме тебя.
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