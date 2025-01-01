Burnett Насколько хорошо вы знакомы с операциями Мануэля Диаса?

Kate Macer Его компания, Sun Oasis, владеет примерно 80 объектами недвижимости, выставленными на торги. У него есть и другие легальные бизнесы. Эм... но ходят слухи, что он связан с одним из мексиканских картелей.

Burnett Мануэль Диас работает на картель Соноры. Скорее всего, он их старший член в США.

Matt Что вы знаете о его брате?

Kate Macer Я не знал, что у него есть брат.

Matt Гильермо. Его брата зовут Гильермо. Вы что-нибудь знаете о его кузене?

Kate Macer Я и не подозревала, что у него есть и такой. В его деле об этом ничего нет.

Burnett Его кузен — Фаусто Аларкон.

Kate Macer Не знаю, кто это.

Matt Никто не знает. Он вне системы.

Burnett Он третий по значимости в картеле Соноры.

Kate Macer Это не моя сфера, сэр. Это...

Burnett Как я уже говорил, агент Макер не работает с наркотиками. Она руководит группой по реагированию на похищения.

Matt Вы замужем?

Kate Macer Я замужем?

Matt У вас есть муж?

Kate Macer В разводе.